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ФНС допустила начало выплат МРОТ-субсидий для бизнеса до 18 мая

ФНС допустила начало выплат МРОТ-субсидий для бизнеса до 18 мая
Фото: Елена Афонина/ТАСС

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Выплаты бизнесу безвозмездной финансовой помощи могут начаться до оговоренного в президентском поручении срока, заявил глава ФНС Даниил Егоров.

"Как вы помните, вы нам поручали начать выплаты (из расчета одного МРОТ на сотрудника - 12 130 руб. в месяц - пострадавшего от распространения коронавируса предприятия - ИФ) с 18 числа. Мы постараемся это сделать пораньше. Так как те налогоплательщики, которые сдали отчетность в ПФР раньше, мы им сразу можем рассчитать, нет ли у них вот этого падения в 10% (штатной численности - ИФ), и таким образом сразу будем перечислять им деньги", - сказал Егоров на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы, обращаясь к президенту Владимиру Путину.

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Как сообщалось, условием для получения субсидии является сохранение не менее 90% штатной численности предприятия по сравнению с мартом этого года, то есть помощь получат компании, которые сократили не более 10% сотрудников. Выплаты будут рассчитаны исходя из количества работников на 1 апреля. Ранее сообщалось, что каждый сотрудник пострадавшей компании получит право претендовать на один МРОТ в апреле и мае.

По оценке ФНС, исходя из утвержденных критериев на субсидию могут претендовать 1,26 млн потенциальных получателей с 4,05 млн сотрудников, в том числе 85% - это юрлица с численностью занятых 1-10 человек. Потенциальный объем выплат оценивается в 98,4 млрд рублей.

На данный момент 60,6 тыс. компаний подали заявления, 46,4 тыс. из них соответствуют критериям, сообщил Егоров.

Проследить судьбу заявления и ход осуществления выплаты можно будет на специальном онлайн-ресурсе, сказал глава ФНС.

ФНС

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