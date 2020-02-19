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Россия сократила вложения в госбумаги США в декабре впервые за 5 месяцев

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Россия сократила вложения в казначейские обязательства Минфина США (US Treasuries) в декабре 2019 года на $1,517 млрд по сравнению с ноябрем.

Как показывают данные Минфина, на конец декабря России принадлежали US Treasuries на общую сумму $9,974 млрд против $11,491 млрд месяцем ранее. Показатель снизился впервые за пять месяцев.

Вложения РФ в долгосрочные бумаги в декабре увеличились на $1,291 млрд - до $4,270 млрд, в краткосрочные - упали на $2,808 млрд, до $5,704 млрд.

Как сообщалось ранее, в апреле 2018 года на фоне жестких антироссийских санкций инвестиции РФ в US Treasuries упали почти вдвое - с $96,1 млрд до $48,7 млрд. В мае показатель рухнул более чем в три раза, до $14,9 млрд, после чего Россия покинула список из 33 стран, являющихся крупнейшими держателями американского госдолга. При этом еще в 2013 году инвестиции РФ в US Treasuries превышали $150 млрд.

Япония в декабре 2019 года осталась крупнейшим держателем американских долговых обязательств седьмой месяц подряд, хотя и сократила вложения на $5,9 млрд - до $1 трлн 154,9 млрд. Китай, занимающий вторую строчку, также уменьшил свой портфель US Treasuries - на $19,3 млрд, до $1 трлн 69,9 млрд.

Третью строчку занимала Великобритания ($332,6 млрд), четвертую - Бразилия ($281,9 млрд), пятую - Ирландия ($281,8 млрд). В топ-10 держателей US Treasuries также входят Люксембург, Швейцария, Каймановы острова, Гонконг и Бельгия.

Общий объем вложений нерезидентов в US Treasuries в декабре снизился на $44 млрд и составил $6 трлн 696,3 млрд, из которых бумаги на $4 трлн 77,6 млрд принадлежали правительствам или центробанкам иностранных государств.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2019 года РФ увеличила вложения в казначейские обязательства американского Минфина на $796 млн по сравнению с октябрем, этот показатель рос четыре месяца подряд.

Минфин США США

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