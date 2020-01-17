Поиск
ХроникаНовое правительствоОбновлено в 22:35

Россия увеличила вложения в US Treasuries на $796 млн

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Россия увеличила вложения в казначейские обязательства Минфина США (US Treasuries) в ноябре 2019 года на $796 млн по сравнению с октябрем, показатель рос четыре месяца подряд, следует из данных министерства.

На конец ноября России принадлежало US Treasuries на общую сумму $11,491 млрд против $10,695 млрд месяцем ранее.

Вложения РФ в долгосрочные бумаги в ноябре увеличились на $411 млн - до $2,979 млрд, в краткосрочные - выросли на $385 млн, до $8,512 млрд.

В апреле 2018 года, на фоне жестких антироссийских санкций, инвестиции РФ в US Treasuries упали почти вдвое - с $96,1 млрд до $48,7 млрд. В мае показатель рухнул более чем в три раза, до $14,9 млрд, после чего Россия покинула список из 33 стран - крупнейших держателей американского госдолга.

В 2013 году российские инвестиции в US Treasuries превышали $150 млрд.

Япония в ноябре осталась крупнейшим держателем американских долговых обязательств шестой месяц подряд, хотя и сократила вложения на $7,2 млрд - до $1 трлн 160,8 млрд. Китай, занимающий вторую строчку, также уменьшил свой портфель US Treasuries - на $12,4 млрд, до $1 трлн 89,2 млрд.

На третьем месте была Великобритания ($328,6 млрд), четвертом - Бразилия ($293,4 млрд), пятом - Ирландия ($290 млрд). В топ-10 держателей US Treasuries также входят Люксембург, Швейцария, Гонконг, Каймановы острова и Бельгия.

Общий объем вложений нерезидентов в US Treasuries в ноябре снизился на $40,6 млрд и составил $6 трлн 740,3 млрд, из которых бумаги на $4 трлн 101,6 млрд принадлежали правительствам или центробанкам иностранных государств.

US Treasuries Минфин США Япония Китай Бразилия Великобритания

Новости по теме

Новости

Численность населения материкового Китая превысила 1,4 млрд

Численность населения материкового Китая превысила 1,4 млрд

Что случилось этой ночью: пятница, 17 января

МВБ США просит Пентагон финансировать строительство стены на границе с Мексикой

Греция назвала условия принятия решений берлинской конференции по Ливии

Крушение украинского самолета в Иране

Украина попросила шесть стран помочь расследовать катастрофу в Иране

Украина попросила шесть стран помочь расследовать катастрофу в Иране

Хафтар прибыл в Грецию с необъявленным визитом

Крушение украинского самолета в Иране

Пять стран потребовали от Тегерана компенсаций за сбитый "Боинг"

Пять стран потребовали от Тегерана компенсаций за сбитый "Боинг"

ВЭФ впервые связал с экологией все топ-5 глобальных угроз на ближайшие 10 лет

Счетная палата США сочла незаконной заморозку финансовой помощи Украине

Почти половина миллениалов сочли реальным начало Третьей мировой войны при их жизни

Почти половина миллениалов сочли реальным начало Третьей мировой войны при их жизни
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');