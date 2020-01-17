Россия увеличила вложения в US Treasuries на $796 млн

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Россия увеличила вложения в казначейские обязательства Минфина США (US Treasuries) в ноябре 2019 года на $796 млн по сравнению с октябрем, показатель рос четыре месяца подряд, следует из данных министерства.

На конец ноября России принадлежало US Treasuries на общую сумму $11,491 млрд против $10,695 млрд месяцем ранее.

Вложения РФ в долгосрочные бумаги в ноябре увеличились на $411 млн - до $2,979 млрд, в краткосрочные - выросли на $385 млн, до $8,512 млрд.

В апреле 2018 года, на фоне жестких антироссийских санкций, инвестиции РФ в US Treasuries упали почти вдвое - с $96,1 млрд до $48,7 млрд. В мае показатель рухнул более чем в три раза, до $14,9 млрд, после чего Россия покинула список из 33 стран - крупнейших держателей американского госдолга.

В 2013 году российские инвестиции в US Treasuries превышали $150 млрд.

Япония в ноябре осталась крупнейшим держателем американских долговых обязательств шестой месяц подряд, хотя и сократила вложения на $7,2 млрд - до $1 трлн 160,8 млрд. Китай, занимающий вторую строчку, также уменьшил свой портфель US Treasuries - на $12,4 млрд, до $1 трлн 89,2 млрд.

На третьем месте была Великобритания ($328,6 млрд), четвертом - Бразилия ($293,4 млрд), пятом - Ирландия ($290 млрд). В топ-10 держателей US Treasuries также входят Люксембург, Швейцария, Гонконг, Каймановы острова и Бельгия.

Общий объем вложений нерезидентов в US Treasuries в ноябре снизился на $40,6 млрд и составил $6 трлн 740,3 млрд, из которых бумаги на $4 трлн 101,6 млрд принадлежали правительствам или центробанкам иностранных государств.