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ВТБ отменил условие наличия зарплатного проекта для выдачи беспроцентных кредитов малому бизнесу

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - ВТБ отменил условие наличия зарплатного проекта в банке для выдачи малым и микропредприятиям беспроцентных кредитов, говорится в сообщении госбанка.

Банки в начале апреля начали выдавать малым и микропредприятиям беспроцентные кредиты на выдачу заработной платы сотрудникам. Пока такие ссуды выдают Сбербанк, ВТБ, МСП банк, Промсвязьбанк, Газпромбанк, Альфа-банка и банк "ФК Открытие". Сейчас Минэкономразвития проводит дополнительный отбор банков на получение субсидии.

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Часть затрат на реализацию этой программы несет правительство, которое выделит субсидию банкам в размере 2,6 млрд рублей. Максимальная величина выдаваемых предпринимателям кредитов определяется, исходя из численности занятых и МРОТ в расчете на полгода. Предполагаемый объем поддержки составит около 130 млрд рублей, охват - 1,5 млн сотрудников. При этом 75% гарантийного покрытия возьмет на себя государство через ВЭБ.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила 10 апреля, что эта программа "раскачивается очень медленно". По данным ЦБ, предприятия малого бизнеса подали заявки на получение беспроцентных кредитов для выплаты заработной платы сотрудникам на 6 млрд рублей, из этой суммы заявок удовлетворено лишь на 76 млн рублей.

Предприниматели жаловались, что одной из основных причин отказов со стороны банков выдать беспроцентный кредит стало отсутствие у компании зарплатного проекта в этом банке.

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"С 15 апреля ВТБ отменил для своих клиентов требования наличия любого зарплатного проекта при обращении за кредитом на выплату работникам зарплаты. Заемные средства также могут быть предоставлены при наличии у сотрудников компании открытого в любом из банков счета или банковской карты, на которые будет переводиться зарплата", - говорится в сообщении ВТБ

Банк также расширил сроки кредитования по данной программе с шести месяцев до года. Заявка принимается, если заемщик соответствует требованиям 209-ФЗ, относится к категории малого бизнеса или микропредприятия, ведет деятельность в одной или нескольких пострадавших отраслях из утвержденного правительством перечня, численность его работников не превышает 100 человек, а годовая выручка находится в пределах 800 млн рублей.

Правительство планирует расширить программу беспроцентных кредитов для выдачи заработной платы на средние и крупные предприятия.

ВТБ

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