Сбербанк назвал условия выдачи беспроцентных кредитов на зарплаты

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк России будет выдавать беспроцентные кредиты на выплаты зарплат в рамках госпрограммы только компаниям с зарплатным проектом в Сбербанке. Об этом сообщил журналистам через пресс-службу зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

Он также отметил, что общий размер кредита будет учитываться с привязкой к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ).

"Сегодня мы обсудили финальные параметры кредитов под 0% на зарплату сотрудников предприятий пострадавших отраслей. В Сбербанке такой кредит могут получить так называемые зарплатные клиенты - компании, чьи сотрудники получают у нас заработную плату", - отметил Попов.

Он также сообщил, что кредит будет выдаваться на срок до 12 месяцев с предоставлением отсрочки основного долга на 6 месяцев, при этом ставка по кредиту составляет 0% на период 6 месяцев. По истечении 6 месяцев ставка повышается до 4% годовых.

"Кредит выдается ежемесячными траншами согласно зарплатному списку, в соответствии с зарплатным реестром. Каждый месяц транш переводится по новому актуальному реестру. При этом мы контролируем, чтобы зачисление средств шло на счета сотрудников предприятия", - сказал Попов.

Он пояснил, что Минэкономразвития подготовило разъяснения, где указаны конкретные отрасли, которым будет оказана помощь. "Это компании, ведущие деятельность в сфере туристического и гостиничного бизнеса, предлагающие услуги в сфере организации досуговых и спортивных мероприятий, а также предоставляющие услуги общественного питания, бытовые услуги населению, занимающиеся допобразованием и организацией конференций и выставок, а также компаниям в сфере авиа- и автоперевозок, аэропортовой деятельности", - отметил зампред правления Сбербанка.

Ранее, 30 марта, Сбербанк сообщал, что планирует в рамках госпрограммы по кредитованию малых и средних предприятий (МСП) на выплату зарплат под 0% выдать малому, микробизнесу и ИП кредиты на 5 млрд рублей, говорится в пресс-релизе банка.

При этом банк указывал, что на тот момент первый кредит по программе уже был выдан.

Премьер-министр Михаил Мишустин 27 марта говорил, что максимальная величина кредита по этой госпрограмме будет определяться исходя из численности занятых, минимального размера оплаты труда в расчете на шесть месяцев. "То есть как минимум МРОТ (на всех работников - ИФ) на шесть месяцев - такой ресурс у предприятий должен быть", - говорил Мишустин.

Он также сообщал, что предполагаемый объем выдачи кредитов в рамках программы - 130 млрд рублей.