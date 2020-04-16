Правкомиссия рассмотрит списки системообразующих организаций по каждой отрасли

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики в пятницу рассмотрит перечень системообразующих организаций по каждой отрасли, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, который возглавляет эту комиссию.

Списки будут формироваться из предложений профильных отраслевых министерств и находиться в их зоне ответственности. "Также принято решение, что отраслевые списки системообразующих предприятий будут носить динамичный характер, а количество предприятий может меняться", - отметил Белоусов.

По словам первого вице-премьера, утвержденными критериями предусмотрена возможность дополнительно, по представлению федеральных органов исполнительной власти, предлагать для включения в перечни предприятия, имеющие критическое значение.

"К примеру, градообразующие предприятия, компании, которые осуществляют обеспечение транспортной доступности удаленных территорий, и другие. Данный подход даст возможность при необходимости интегрировать в списки компании, которые соответствуют критериям и попали в сложную экономическую ситуацию. Такие предложения будут направляться отраслевыми министерствами, задача которых - постоянный мониторинг актуальности своих списков, в комиссию по повышению устойчивости развития российской экономики", - пояснил Белоусов.

Первый вице-премьер сообщил, что в течение двух недель Минпромторг, Минсельхоз, Минкомсвязи, Минэнерго, Минтранс, Минстрой и другие ведомства подготовили обновленные предложения в соответствии с утвержденными правкомиссией 10 апреля новыми критериями, которые сформированы по отраслевому принципу.

По его словам, завизированные ведомствами предложения направлены в Минэкономразвития, которым совместно с ФНС проведена дополнительная проверка, в том числе на предмет наличия задолженностей и осуществления деятельности.

От фиксированного списка к гибкости

Как сообщалось, в четверг в ходе заседания правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил отказаться от единого перечня системообразующих компаний в пользу динамичных отраслевых списков.

"Потому что очень много будет вопросов, когда вы утвердите такой список - почему та или иная компания туда попала или не попала. И здесь очень важно, чтобы мы понимали, по каким мы критериям выбираем компании - и с точки зрения угроз ситуации, связанной с жизнедеятельностью этих компаний, тех, которые отвечают за постоянные циклы, кто обеспечивает жизнедеятельность людей и бизнеса, - и постоянно их мониторили. Поэтому, я думаю, что это должна быть в этом смысле постоянная работа отраслевых министерств", - заявил премьер.

Ранее системообразующие компании утверждались единым перечнем - в прошлый раз на правкомиссии 20 марта был одобрен список из 646 организаций, но после этого список решили доработать, в том числе исходя из вновь утвержденных критериев (были одобрены на правкомиссии 10 апреля).

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников пояснял, что согласно новым критериям выделено более 70 конкретных сфер - и в каждой сфере утверждены специальные показатели. Например, букмекерская контора "Фонбет" (ее включение в предыдущий список вызвало наибольший резонанс) в новый список, по его словам, не вошла, так как такая сфера деятельности не подпадает под новые критерии отбора.

"Попадание в перечень не означает доступа к деньгам, это означает, что мы начинаем точечно работать с каждым предприятием, проводим стресс-тестирование вместе с банками и только если мы понимаем, что у предприятия, а, значит, у собственника предприятия, у кредитных организаций, все способы нормализации деятельности исчерпаны, тогда уже действительно выходит государство, у нас есть для этого инструментарий, в том числе госгарантии, субсидирование процентных ставок и мы очень точечно будем принимать решение по каждому предприятию. В конечно итоге задача защитить, сохранить рабочие места, сохранить предприятия", - заявил Решетников.