Квоты по снижению нефтедобычи компаниями РФ распределили пропорционально

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Российские нефтяные компании получили пропорциональные квоты по снижению нефтедобычи в рамках сделки ОПЕК+, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией.

Согласно расчетам "Интерфакса", основанным на данных за февраль 2020 года без учета конденсата, доля "Роснефти" в российской добыче только нефти составляет порядка 36%, "ЛУКОЙЛа" - 16%, на "Сургутнефтегаз" приходится - 12%, "Газпром нефть" - 7,3%, "Татнефть" - 6%, "Башнефть" - 3,6%, "Славнефть" - 2,6%,"Русснефть" - 1,3%, "Нефтегазхолдинг" - 0,4%, операторы СРП - 3,3%.

Россия в мае и июне должна будет держать добычу нефти на уровне примерно на 1,8 млн б/с меньше, чем в апреле. Таким образом доля "Роснефти" в сокращениях составит около 660 тыс. б/с, "ЛУКОЙЛа" - 280 тыс. б/с, "Сургутнефтегаза" - 210 тыс. б/с, "Газпром нефти" - 130 тыс. б/с, "Татнефти" - 100 тыс. б/с, "Башнефти" - 65 тыс. б/с, "Славнефти" - 47 тыс. б/с, "Русснефти" - 25 тыс. б/с, "Нефтегазхолдинга" - 7 тыс. б/с, операторы СРП - 60 тыс. б/с.