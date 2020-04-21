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Авиакомпании РФ попросили изменить правила получения льгот в условиях COVID-кризиса

Авиакомпании РФ попросили изменить правила получения льгот в условиях COVID-кризиса
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Авиакомпании РФ могут не получить отсрочку при уплате налогов и страховых взносов во II квартале 2020 года в рамках поддержки отрасли на фоне пандемии COVID-19.

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Формально перевозчики не соответствуют критериям для таких льгот, отмечает Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в связи с чем просит правительство изменить правила их предоставления.

Согласно действующей редакции правил, компании могут претендовать на отсрочку по налогам на четыре месяца, если их выручка за предыдущий квартал упала более чем на 10% год к году. Однако "существенное сокращение доходов авиакомпаний началось со второй декады марта 2020 г., что при росте данных показателей в январе и феврале не привело к общему падению за первый квартал на 10%", пишет глава АЭВТ Владимир Тасун первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову (копия письма от 16 апреля опубликована на сайте ассоциации).

За первые три месяца года пассажиропоток перевозчиков снизился лишь на 5,3%, но за первые две недели апреля - уже на 89%, а по состоянию на 13 апреля падение ускорилось до 95%, отмечает Тасун.

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По его словам, у авиакомпаний возник резкий дефицит оборотных средств, необходимых для выплаты зарплат, содержания флота "и других неотложных платежей". Но из-за формального несоответствия правилам получения налоговых льгот во II квартале им придется уплатить в бюджет "значительный объем денежных средств по уплате налогов и взносов под угрозой применения принудительных мер взыскания, начисления пени, получения справок с наличием задолженности в бюджет". Это, в свою очередь, не позволит им участвовать в тендерах для получения субсидий на выполнение льготных перевозок.

Для решения проблемы АЭВТ просит продлить для пассажирских и грузовых авиакомпаний сроки уплаты налогов и страховых взносов, обязательства по уплате которых наступают в апреле-июне 2020 г., на шесть месяцев. Также организация просит дать перевозчикам право на отсрочку платежей вне зависимости от показателя выручки за предыдущий квартал и ввести упрощенный порядок подтверждения доходов.

АЭВТ объединяет 28 российских авиакомпаний, включая S7 и "ЮТэйр".

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Сеул, Южная Корея
Хроника 27 января – 21 апреля 2020 годаЭкономический кризис
АЭВТ Владимир Тасун Андрей Белоусов Коронавирус

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