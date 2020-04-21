Aviasales назвал ультиматумом предложения "Аэрофлота" и "Победы"

Сервис по подбору билетов отказался сотрудничать с авиакомпаниями

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Предложения авиакомпаний "Аэрофлот" и "Победа" по условиям сотрудничества гендиректор сервиса по поиску авиабилетов Aviasales Антон Бацур назвал несправедливыми и сравнил их с ультиматумом. Его компания не готова них соглашаться.

"Понимая непростое положение, в котором сейчас находится рынок путешествий, мы пошли навстречу многим партнерам на время пандемии. Но мы не готовы соглашаться на ультиматумы, тем более когда они предполагают ухудшение коммерческих условий в несколько раз и снижение нашего дохода бессрочно почти до нуля, - передал он через пресс-службу.

В Aviasales продолжат развивать сервис быстрого бронирования с другими авиакомпаниями и агентствами, добавил он.

Сервис расторг прямые договора с обоими перевозчиками и с 1 мая отключит их от быстрого бронирования, которое позволяет купить билеты на сайте Aviasales. Поиск по-прежнему продолжит выдавать билеты на их рейсы, но купить их можно будет только на других сайтах.

Ранее стало известно, что "Аэрофлот" и "Победа" с 1 мая прекратят сотрудничество с Aviasales, поскольку сервис отказался снижать размер комиссии за продажу билетов этих компаний. Их представители объяснили, что пытались сократить расходы в условиях кризиса.

Перевозчики направили в Aviasales письма с предложением снизить размер комиссии или расторгнуть договор, рассказал источник "Интерфакс". Он напомнил, что пользователь сервиса выбирает подходящий ему рейс, переходит по ссылке на сайт продавца билета и далее совершает сделку. За каждую продажу Aviasales получает комиссию, пояснил источник. Комиссия включается в тариф авиакомпании, но "чем она выше, тем меньше у авиакомпании лаг для снижения тарифа", отметил он.