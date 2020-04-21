Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:14Заразились
на 21.04В России 52 763+5 642В мире 2 472 259+70 880

Aviasales назвал ультиматумом предложения "Аэрофлота" и "Победы"

Сервис по подбору билетов отказался сотрудничать с авиакомпаниями

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Предложения авиакомпаний "Аэрофлот" и "Победа" по условиям сотрудничества гендиректор сервиса по поиску авиабилетов Aviasales Антон Бацур назвал несправедливыми и сравнил их с ультиматумом. Его компания не готова них соглашаться.

Экономический кризис

"Понимая непростое положение, в котором сейчас находится рынок путешествий, мы пошли навстречу многим партнерам на время пандемии. Но мы не готовы соглашаться на ультиматумы, тем более когда они предполагают ухудшение коммерческих условий в несколько раз и снижение нашего дохода бессрочно почти до нуля, - передал он через пресс-службу.

В Aviasales продолжат развивать сервис быстрого бронирования с другими авиакомпаниями и агентствами, добавил он.

Сервис расторг прямые договора с обоими перевозчиками и с 1 мая отключит их от быстрого бронирования, которое позволяет купить билеты на сайте Aviasales. Поиск по-прежнему продолжит выдавать билеты на их рейсы, но купить их можно будет только на других сайтах.

Ранее стало известно, что "Аэрофлот" и "Победа" с 1 мая прекратят сотрудничество с Aviasales, поскольку сервис отказался снижать размер комиссии за продажу билетов этих компаний. Их представители объяснили, что пытались сократить расходы в условиях кризиса.

Перевозчики направили в Aviasales письма с предложением снизить размер комиссии или расторгнуть договор, рассказал источник "Интерфакс". Он напомнил, что пользователь сервиса выбирает подходящий ему рейс, переходит по ссылке на сайт продавца билета и далее совершает сделку. За каждую продажу Aviasales получает комиссию, пояснил источник. Комиссия включается в тариф авиакомпании, но "чем она выше, тем меньше у авиакомпании лаг для снижения тарифа", отметил он.

Время пандемии

12
Мумбаи, ИндияКаракас, ВенесуэлаСингапурСектор ГазаУхань, КитайБангкок, ТаиландЭн-Наджаф, ИракКаир, ЕгипетАккра, ГанаЛондон, ВеликобританияКиев, УкраинаИерусалим, Израиль
Мумбаи, Индия
Aviasales Аэрофлот Победа коронавирус

Новости по теме

Новости

Коронавирусом заразились девять курсантов Военного университета Минобороны

Коронавирусом заразились девять курсантов Военного университета Минобороны

Сотрудники правительства Ленинградской области заболели COVID-19

Российские профсоюзы перенесут первомайские демонстрации в интернет

Российские профсоюзы перенесут первомайские демонстрации в интернет

Россия заняла 149-е место в индексе свободы прессы от "Репортеров без границ"

Источник сообщил о смерти от COVID-19 настоятеля Елоховского собора Москвы

Источник сообщил о смерти от COVID-19 настоятеля Елоховского собора Москвы

Продолжительность жизни россиян в 2019 году достигла исторического максимума

Продолжительность жизни россиян в 2019 году достигла исторического максимума

Коронавирус лишил Эрмитаж половины годового бюджета

Беглов допустил введение пропускного режима в Петербурге

Беглов допустил введение пропускного режима в Петербурге

Во Владикавказе арестовали призывавшего к акциям оперного певца Чельдиева

ВС РФ пояснил, что за нарушение самоизоляции к ответственности могут привлечь и через год

ВС РФ пояснил, что за нарушение самоизоляции к ответственности могут привлечь и через год
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');