"Московская биржа" попросила разъяснить порядок расчетов по майским фьючерсам на WTI

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" попросила биржевого оператора CME Group, владельца биржи NYMEX, разъяснить порядок использования отрицательной цены в майском фьючерсе на нефть WTI в качестве расчетной цены. Об этом сообщил представитель Мосбиржи.

Компанию также интересуют возможные планы оператора по изменению правил определения цены исполнения контракта.

"Образовавшаяся на NYMEX отрицательная расчетная цена 20 апреля создала риски для продолжения торгов на "Московской бирже" 21 апреля, так как брокерские и клиринговые системы не умеют работать с отрицательными ценами, и их появление могло привести к проблемам по всему рынку", - сказал представитель биржи.

Во вторник она прервала торги фьючерсом на нефть WTI с исполнением 21 апреля 2020 года. Цена исполнения равна минус $37,63 за баррель - значение расчетной цены соответствующего фьючерса, которая определяется Нью-Йоркской биржей NYMEX по итогам торгов 20 апреля.

Биржа приняла это решение, чтобы "не допустить возникновения дополнительных негативных последствий у участников торгов и их клиентов в связи с беспрецедентным падением цен на торгах соответствующим контрактом на NYMEX 20 апреля": впервые в истории трейдеры были вынуждены платить покупателям, чтобы избавиться от сырья.

"Эта приостановка не повлияла на цену исполнения (экспирацию) фьючерса. "Московская биржа", как и другие основные торговые площадки, на которых обращается аналогичный контракт (ICE, BOVESPA, MCX India), определяет цену исполнения фьючерса в соответствии с ценой на соответствующий фьючерс на бирже NYMEX в предпоследний день торгов, когда ликвидность контракта еще высока. Таким образом, в строгом соответствии со спецификацией контракта цена его исполнения на "Московской бирже" была определена накануне экспирации, 20 апреля", - пояснил представитель биржи.

В обычной ситуации торговля фьючерсом на нефть WTI на "Московской бирже" в день исполнения контракта носит технический характер, происходит вокруг цены экспирации и уже не влияет на ее формирование, отметил он.

"Данная приостановка уже никак не может повлиять ни на позиции клиентов, ни на их минусы - цена исполнения контракта определена в понедельник вечером и составляет минус $37,63. Соответственно данный торговый день никак не смог бы помочь ни участникам торгов, ни их клиентам", - согласен член комитета по срочному рынку биржи и руководитель департамента интернет-брокер "БКС Брокер" Игорь Пимонов.

По данным "Московской биржи", на 20 апреля было открыто 60 640 позиций по этому контракту. Из них 29 000 - это длинные позиции физических лиц. Юридические лица в основном открывали короткие позиции.

"По открытым позициям в целом на рынке, по нашим оценкам, все держатели длинной позиции могли получить совокупные убытки более 1 млрд рублей", - отметил Пимонов.

На "Московской бирже" торгуются фьючерсы на нефть двух марок: Brent и Light Sweet Crude Oil (соответствует поставочному контракту WTI на бирже NYMEX). Подавляющая часть активности инвесторов сосредоточена в контрактах на нефть марки Brent: среднемесячный объем торгов фьючерсом на нефть марки Brent в 2020 году составил 2,6 трлн рублей, а на нефть марки WTI - 2,9 млрд рублей.