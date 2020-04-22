Власти Москвы пообещали построить по реновации 72 дома до конца года

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Власти Москвы до конца 2020 года планируют ввести по программе реновации 72 новых дома общей площадью около 1 млн квадратных метров. Об этом через пресс-службу сообщил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он уточнил, что строительство и проектирование продолжится после снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.

Дома будут построены на средства городского бюджета. В настоящее время переселение по программе реновации ведется по 130 старым пятиэтажкам, 37 из них уже полностью расселены, 21 дом снесен. Продолжается поиск площадок под новые стройки домов по программе реновации.

"Более чем на 6,8 млн квадратных метров "стартовых" площадок мы уже подобрали, список из 431 адреса содержится в постановлении правительства Москвы", - напомнил глава департамента.

На конец 2019 года в Москве ввели 52 новостройки по программе реновации.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5 173 домов.