Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:09Заразились
на 22.04В России 57 999+5 236В мире 2 561 044+88 785

Власти Москвы пообещали построить по реновации 72 дома до конца года

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Власти Москвы до конца 2020 года планируют ввести по программе реновации 72 новых дома общей площадью около 1 млн квадратных метров. Об этом через пресс-службу сообщил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он уточнил, что строительство и проектирование продолжится после снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.

Дома будут построены на средства городского бюджета. В настоящее время переселение по программе реновации ведется по 130 старым пятиэтажкам, 37 из них уже полностью расселены, 21 дом снесен. Продолжается поиск площадок под новые стройки домов по программе реновации.

"Более чем на 6,8 млн квадратных метров "стартовых" площадок мы уже подобрали, список из 431 адреса содержится в постановлении правительства Москвы", - напомнил глава департамента.

На конец 2019 года в Москве ввели 52 новостройки по программе реновации.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5 173 домов.

Москва Сергей Левкин реновация коронавирус

Новости по теме

Новости

WSJ сообщила о потерях индивидуальных инвесторов из-за нефтяного кризиса

WSJ сообщила о потерях индивидуальных инвесторов из-за нефтяного кризиса

Mail.ru открыла продажу умной колонки с голосовым помощником Марусей

На Тюменском месторождении 14 нефтяников заразились коронавирусом

Россияне стали покупать больше соли из-за коронавируса

Россияне стали покупать больше соли из-за коронавируса

Netflix сообщила о рекордном приросте подписчиков на 15,77 млн

Цена Brent опустилась ниже $17 за баррель на фоне хаоса на рынке

Цена Brent опустилась ниже $17 за баррель на фоне хаоса на рынке

Что случилось этой ночью: среда, 22 апреля

МЭА призвало ОПЕК+ скорее сократить добычу нефти

Профучастники попросили "Мосбиржу" продолжать торги деривативами при отрицательных ценах на базовый актив

Цена июньских фьючерсов на WTI опустилась ниже $7 за баррель

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');