Собянин сказал, когда определят этапы переселения домов по реновации

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Графики этапов переселения домов по большинству проектов программы реновации жилья в столице будут утверждены до конца года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью радио "Комсомольская правда".

"График переселения не сдвинется ни коим образом, потому что мы стройку не останавливали. Создание самого графика основано на планах реализации проектов территорий. Они принимались не нами, а горожанами. Сегодня проекты находятся на утверждении постановлением правительства Москвы. Я считаю, до конца года по большинству из них определим этапы", – сказал он.

По словам Собянина, конкретную дату переселения каждого дома заранее определить невозможно.

"Мы все равно не сможем сказать, что вы переедете, допустим, 21 июня 2028 года. Этапы назовем: такие-то дома – в эти 5 лет, другие дома – в эти 5 лет. Мы обязательно это сделаем, работаем, ни на минуту никто не останавливался. У нас не было никакой задачи урезать эту программу, не дай бог. Она принципиально важная для нас, будем продолжать", – подчеркнул мэр Москвы.

Весной мэрия сообщила, что до конца года по программе реновации достроят 72 дома.