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Москвичи попросили власти ускорить программу реновации жилья

Москвичи попросили власти ускорить программу реновации жилья
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Большинство москвичей просят ускорить реализацию программы реновации жилья, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

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"Буквально на днях мы подвели итоги опросов, по результатам которых около 80% москвичей просят ускорить строительство домов по программе реновации и последующее переселение", - написал он в фейсбуке в воскресенье.

Заммэра напомнил, что нормативный срок реализации программы составляет 15 лет.

"Именно сжатые сроки реализации программы вынуждают нас на первых этапах строить высотные дома, - пояснил Хуснуллин. - Это позволяет высвобождать дополнительные площадки для возведения жилья и размещения необходимых социальных объектов".

Он подчеркнул, что отказ от такого подхода увеличит сроки реализации программы вдвое - до 30 лет.

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Как отметил Хуснуллин, реализация программы реновации не приведет к переуплотнению городской застройки.

"На сегодня утверждено 54 проекта планировки кварталов реновации. Средняя этажность застройки по этим проектам составляет 12,5 этажей, а в целом по программе достигнет 15,5 этажей, - сказал он. - Таким образом, переуплотнения городской застройки не произойдет".

Заммэра пояснил, что две трети проектируемых и строящихся домов будут не выше 14 этажей, около одной трети - не более 24 этажей и лишь незначительная часть зданий станет высотными доминантами.

Как подчеркнул Хуснуллин, при этом, первые этажи домов - нежилые и отдаются под бытовые сервисы, магазины шаговой доступности, кафе и другие предприятия малого бизнеса.

Программа реновации жилищного фонда Москвы стартовала в 2017 году. Она предусматривает расселение более 350 тыс. квартир. В программу включено 5173 дома. В адресный перечень программы входит 431 стартовая площадка с объемом строительства более 6,7 млн кв. м жилья.

Перед лицом реновации

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1 июля президент России подписал закон о реновации жилого фонда. Несмотря на акции против этого закона и самой программы реновации, за включение своего жилища в проект высказались в итоге жители примерно 90% домов (4079 дома из 4543). Жители 276 домов от программы реновации отказались. Закон гарантирует обитателям коммуналок в домах, включенных в реновацию, отдельные квартиры. Вводится очередность сноса домов по программе реновации - сначала с большим износом, затем - с меньшим.Хрущевки, а в программу реновации вошли не только они, в свое время стали ответом на вопрос обеспечения граждан СССР жильем. Быстровозводимые дома решали задачу переселения жителей сел, расселения бараков и коммуналок, строительства моногородов.Массово сооружавшиеся панельные или кирпичные дома заполнили не только городское пространство - они вошли в отечественное кино, фотографию, литературу, став декорациями городских драмВ текущем тысячелетии власти Москвы решили, что многие подобные строения проще снести, чем ремонтироватьТаким образом повсеместный ремонт, уже ставший визитной карточкой города, проник с московских улиц в дома жителей. Как всегда в таких случаях, после жителей с вызовами столкнется, очевидно, и местный малый бизнес.7 июля на Московском урбанистическом форуме публике был представлен макет, представляющий собой этаж новой московской новостройки, предназначенной для переселения жителей домов, попавших под действие программы реновации. 9 июля в квартирах и комнатах макета многолюдно, периодически перед входом в "дом" образуется очередь, и это несмотря на то, что попасть в квартиры можно не только через импровизированный подъезд, но и через "балконы" квартир.Посетители не едины во мнениях: размер ванн, кухонь, коридоров и комнат, равно как и цвет обоев макета, вызывает ровно три реакции: одобрение, равнодушие и несогласие. Но есть и безусловный фаворит – потолок. Его высотой, кажется, довольны абсолютно все. Или, как минимум, не разочарованы. Противники программы, настаивают на своем праве распоряжаться своими жилищными условиями по собственному усмотрению и находят привлекательность этих условий не только в количестве и качестве квадратных метров, но и в самой той атмосфере окружающей их Москвы, которую составляют их двор, вид из окна, парк у домаМэр Москвы Сергей Собянин отметил беспрецедентный для России уровень общественного обсуждения программы. "Невозможно найти москвича, который не знал бы об этой программе и сформировал отношение к ней. Более того, во всей России внимательно следили за этой дискуссией", - заявил мэр на пленарном заседании 7-го Московского гражданского форума.
1 июля президент России подписал закон о реновации жилого фонда. Несмотря на акции против этого закона и самой программы реновации, за включение своего жилища в проект высказались в итоге жители примерно 90% домов (4079 дома из 4543). Жители 276 домов от программы реновации отказались. Закон гарантирует обитателям коммуналок в домах, включенных в реновацию, отдельные квартиры. Вводится очередность сноса домов по программе реновации - сначала с большим износом, затем - с меньшим.
Москва

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