Москвичи попросили власти ускорить программу реновации жилья

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Большинство москвичей просят ускорить реализацию программы реновации жилья, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Буквально на днях мы подвели итоги опросов, по результатам которых около 80% москвичей просят ускорить строительство домов по программе реновации и последующее переселение", - написал он в фейсбуке в воскресенье.

Заммэра напомнил, что нормативный срок реализации программы составляет 15 лет.

"Именно сжатые сроки реализации программы вынуждают нас на первых этапах строить высотные дома, - пояснил Хуснуллин. - Это позволяет высвобождать дополнительные площадки для возведения жилья и размещения необходимых социальных объектов".

Он подчеркнул, что отказ от такого подхода увеличит сроки реализации программы вдвое - до 30 лет.

Как отметил Хуснуллин, реализация программы реновации не приведет к переуплотнению городской застройки.

"На сегодня утверждено 54 проекта планировки кварталов реновации. Средняя этажность застройки по этим проектам составляет 12,5 этажей, а в целом по программе достигнет 15,5 этажей, - сказал он. - Таким образом, переуплотнения городской застройки не произойдет".

Заммэра пояснил, что две трети проектируемых и строящихся домов будут не выше 14 этажей, около одной трети - не более 24 этажей и лишь незначительная часть зданий станет высотными доминантами.

Как подчеркнул Хуснуллин, при этом, первые этажи домов - нежилые и отдаются под бытовые сервисы, магазины шаговой доступности, кафе и другие предприятия малого бизнеса.

Программа реновации жилищного фонда Москвы стартовала в 2017 году. Она предусматривает расселение более 350 тыс. квартир. В программу включено 5173 дома. В адресный перечень программы входит 431 стартовая площадка с объемом строительства более 6,7 млн кв. м жилья.