В Москве пообещали подготовить этапы расселения по реновации не позднее 30 июня

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Этапы и сроки реализации программы реновации в Москве планируется подготовить к середине следующего года, сообщили "Интерфаксу" в пресс службе Москомархитектуры в субботу.

Как рассказали в пресс-службе, в ходе проведения собраний от участников публичных слушаний по программе реновации поступило порядка 450 тысяч замечаний и предложений по рассматриваемым проектам планировок территорий в части планируемой застройки.

В ней уточнили, что замечания касаются размещения объектов социальной и транспортной инфраструктуры, образовательных и развлекательных учреждений, организации парковочного пространства и прочих вопросов.

Представитель комитета отметил, что все предложения жителей прорабатываются, и в настоящее время на их основании вносятся корректировки в проекты планировки кварталов реновации.

Он подчеркнул, что в связи с доработкой проектов с учетом предложений и замечаний жителей требуется также уточнение предложений по очередности переселения.

По его словам, итоговые версии проектов позволят подготовить предложения по этапам и срокам реализации программы реновации не позднее 30 июня 2020 года.

В пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы подчеркнули, что вся градостроительная документация по программе реновации разрабатывается с учетом мнения москвичей, что сказывается на сроках ее подготовки.

По его словам, это необходимо для того, чтобы сама программа реализовывалась более эффективно и могла значительно улучшить условия проживания миллиона жителей. Обязательным условием для подготовки предложений по этапам и срокам реализации программы реновации, является наличие утвержденных проектов планировок кварталов, отметил представитель департамента.

В настоящее время все 89 проектов, которые планируется реализовать в рамках программы, разработаны, сообщил он.

Как сказал представитель департамента, 59 из них уже прошли публичные слушания, а остальные будут обсуждаться с жителями в начале 2020 года.