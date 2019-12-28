Поиск

В Москве пообещали подготовить этапы расселения по реновации не позднее 30 июня

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Этапы и сроки реализации программы реновации в Москве планируется подготовить к середине следующего года, сообщили "Интерфаксу" в пресс службе Москомархитектуры в субботу.

Как рассказали в пресс-службе, в ходе проведения собраний от участников публичных слушаний по программе реновации поступило порядка 450 тысяч замечаний и предложений по рассматриваемым проектам планировок территорий в части планируемой застройки.

В ней уточнили, что замечания касаются размещения объектов социальной и транспортной инфраструктуры, образовательных и развлекательных учреждений, организации парковочного пространства и прочих вопросов.

МоскваМэрия Москвы сообщила о единичных случаях отказа от переезда в рамках реновацииЧитать подробнее

Представитель комитета отметил, что все предложения жителей прорабатываются, и в настоящее время на их основании вносятся корректировки в проекты планировки кварталов реновации.

Он подчеркнул, что в связи с доработкой проектов с учетом предложений и замечаний жителей требуется также уточнение предложений по очередности переселения.

По его словам, итоговые версии проектов позволят подготовить предложения по этапам и срокам реализации программы реновации не позднее 30 июня 2020 года.

В пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы подчеркнули, что вся градостроительная документация по программе реновации разрабатывается с учетом мнения москвичей, что сказывается на сроках ее подготовки.

По его словам, это необходимо для того, чтобы сама программа реализовывалась более эффективно и могла значительно улучшить условия проживания миллиона жителей. Обязательным условием для подготовки предложений по этапам и срокам реализации программы реновации, является наличие утвержденных проектов планировок кварталов, отметил представитель департамента.

В настоящее время все 89 проектов, которые планируется реализовать в рамках программы, разработаны, сообщил он.

Как сказал представитель департамента, 59 из них уже прошли публичные слушания, а остальные будут обсуждаться с жителями в начале 2020 года.

Принятая летом 2017 года программа реновации жилищного фонда Москвы предусматривает расселение и снос 5 171 дома (свыше 350 тыс. квартир). Программа затронет более 1 млн москвичей. По оценкам властей, всего в рамках реновации в городе построят около 40 млн кв.м жилья.

Перед лицом реновации

9
1 июля президент России подписал закон о реновации жилого фонда. Несмотря на акции против этого закона и самой программы реновации, за включение своего жилища в проект высказались в итоге жители примерно 90% домов (4079 дома из 4543). Жители 276 домов от программы реновации отказались. Закон гарантирует обитателям коммуналок в домах, включенных в реновацию, отдельные квартиры. Вводится очередность сноса домов по программе реновации - сначала с большим износом, затем - с меньшим.Хрущевки, а в программу реновации вошли не только они, в свое время стали ответом на вопрос обеспечения граждан СССР жильем. Быстровозводимые дома решали задачу переселения жителей сел, расселения бараков и коммуналок, строительства моногородов.Массово сооружавшиеся панельные или кирпичные дома заполнили не только городское пространство - они вошли в отечественное кино, фотографию, литературу, став декорациями городских драмВ текущем тысячелетии власти Москвы решили, что многие подобные строения проще снести, чем ремонтироватьТаким образом повсеместный ремонт, уже ставший визитной карточкой города, проник с московских улиц в дома жителей. Как всегда в таких случаях, после жителей с вызовами столкнется, очевидно, и местный малый бизнес.7 июля на Московском урбанистическом форуме публике был представлен макет, представляющий собой этаж новой московской новостройки, предназначенной для переселения жителей домов, попавших под действие программы реновации. 9 июля в квартирах и комнатах макета многолюдно, периодически перед входом в "дом" образуется очередь, и это несмотря на то, что попасть в квартиры можно не только через импровизированный подъезд, но и через "балконы" квартир.Посетители не едины во мнениях: размер ванн, кухонь, коридоров и комнат, равно как и цвет обоев макета, вызывает ровно три реакции: одобрение, равнодушие и несогласие. Но есть и безусловный фаворит – потолок. Его высотой, кажется, довольны абсолютно все. Или, как минимум, не разочарованы. Противники программы, настаивают на своем праве распоряжаться своими жилищными условиями по собственному усмотрению и находят привлекательность этих условий не только в количестве и качестве квадратных метров, но и в самой той атмосфере окружающей их Москвы, которую составляют их двор, вид из окна, парк у домаМэр Москвы Сергей Собянин отметил беспрецедентный для России уровень общественного обсуждения программы. "Невозможно найти москвича, который не знал бы об этой программе и сформировал отношение к ней. Более того, во всей России внимательно следили за этой дискуссией", - заявил мэр на пленарном заседании 7-го Московского гражданского форума.
1 июля президент России подписал закон о реновации жилого фонда. Несмотря на акции против этого закона и самой программы реновации, за включение своего жилища в проект высказались в итоге жители примерно 90% домов (4079 дома из 4543). Жители 276 домов от программы реновации отказались. Закон гарантирует обитателям коммуналок в домах, включенных в реновацию, отдельные квартиры. Вводится очередность сноса домов по программе реновации - сначала с большим износом, затем - с меньшим.
Москва

Новости по теме

Новости

Два человека погибли при пожаре в московском ЖК "Алые Паруса"

Улицы в центре Москвы перекроют на девять дней

Улицы в центре Москвы перекроют на девять дней

В Кремле сочли уместными траты Москвы на новогодние украшения

В Кремле сочли уместными траты Москвы на новогодние украшения

Неизвестный "заминировал" главный офис Сбербанка в Москве

В ФБК пришли с обысками, Навальный задержан

В ФБК пришли с обысками, Навальный задержан

В Москве напали на сотрудника пресс-службы Росгвардии

Синоптики пообещали москвичам снег и похолодание перед Новым годом

В Подмосковье подорожает проезд в автобусах и электричках

В Подмосковье подорожает проезд в автобусах и электричках

Москвичам посоветовали отказаться от поездок на личных авто вечером в среду

Москвичам посоветовали отказаться от поездок на личных авто вечером в среду

ЦБ обдумывает покупку бизнес-центра "Оружейный" и перевода туда 8500 сотрудников

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');