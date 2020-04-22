Ажиотажный спрос подстегнул в РФ производство продуктов с длительным сроком хранения

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Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Предприятия пищевой промышленности РФ в марте существенно увеличили производство продуктов с длительным сроком хранения, следует из данных Росстата.

Рост произошел на фоне ажиотажного спроса на такие продукты в связи с распространением коронавируса. Так, наибольшими темпами росло производство мясных и мясосодержащих консервов. В марте этого года по сравнению с мартом прошлого года их выпуск увеличился на 27,2%, по сравнения с февралем этого года - на 45,4%. В первом квартале было произведено 154 млн условных банок таких консервов, что на 11,1% больше, чем год назад.

Производство подсолнечного нерафинированного масла в марте этого года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом выросло на 13,4%, по сравнению с февралем - на 8,9%. В первом квартале его производство составило 1,7 млн тонн, это на 20,5% больше, чем годом ранее.

Режим самоизоляции повысил спрос на мясные и мясосодержащие полуфабрикаты. В марте их производство выросло на 14,4% по сравнению с мартом прошлого года и на 9,5% по сравнению с февралем. В первом квартале их выработка составила 917 тыс. тонн, что на 12,7% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

За счет пополнения покупателями запасов питьевой воды ее производство в марте этого года выросло на 12,9% по сравнению с мартом прошлого года и на 21,7% - по сравнению с февралем этого года. В первом квартале производство этой воды составило 3,6 млрд бутылок (0,5 литра), что на 7,6% больше, чем годом ранее.

Производство переработанного и консервированного картофеля в марте выросло на 24,3% по сравнению с мартом прошлого года, на 13,3% - по сравнению с февралем. В первом квартале этого года рост составил 27,5%, до 87 тыс. тонн.

Росстат также сообщил, что производство мяса (без мяса птицы) в первом квартале составило 706 тыс. тонн, что на 9,1% больше, чем в январе-марте прошлого года. В марте этого года производство выросло на 10% по сравнению с мартом прошлого года, по сравнению с февралем - на 10,2%.

Птицеводческие предприятия в январе-марте увеличили выпуск мяса и субпродуктов на 3,4%, до 1,2 млн тонн. В марте производство выросло на 4,1%, по сравнению с февралем - на 8,3%. Выработка колбасных изделий за квартал увеличилась на 3,8%, до 530 тыс. тонн, в марте - на 5,9%, по сравнению с февралем рост составил 8,4%.

В молочной отрасли самые высокие темпы роста отмечены в производстве сливочного масла. В первом квартале оно увеличилось на 16,1%, до 65,4 тыс. тонн, в марте - на 16,2%, по сравнению с февралем - на 11,5%. Выработка сыров за квартал составила 135 тыс. тонн, что на 15,5% больше, чем годом ранее. В марте рост составила 15,5%, по сравнению с февралем - на 10,2%. Темпы производства молока были ниже. За квартал оно выросло на 2%, до 1,4 млн тонн, в марте - на 2%, по сравнению с февралем - на 7,5%.

Мукомольные предприятия в первом квартале снизили производство на 0,1%, до 2,1 млн тонн. Но волна повышенного спроса на муку подняла производство в марте на 6%, по сравнению с февралем оно выросло на 11,9%. Кондитерские предприятия в январе-марте выработали 919 тыс. тонн сладостей, что на 2,6% больше, чем годом ранее. В марте рост производства составил 1,9%, по сравнению с февралем этого года - 5,4%.

Производители соков в первом квартале увеличили выпуск продукции на 5,1%, до 221 млн условных банок. В марте производство выросло на 1,7%, по сравнению с февралем - на 9,7%.

Производство гречневой крупы в марте составило 50,5 тыс. тонн, что на 45,8% больше, чем в феврале и на 41,1% - чем в марте прошлого года. Тем не менее по итогам I квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство снизилось на 5,7%.

Производство макаронных и аналогичных мучных изделий в марте по сравнению с февралем увеличилось на 25,9 %, к марту 2019 года - на 20,7%. За первый квартал 2020 года рост производства составил 7,6% по сравнению с январем-мартом прошлого года.

В то же время производство сахара в марте снизилось на 34,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 70,7% по сравнению с февралем 2020 года. Тем не менее, за счет активного использования запасов урожая прошлого года в январе-феврале, в первом квартале этого года российские сахарозаводчики произвели продукции на 178,1% больше, чем за январь-март 2019 года.

"На снижение объемов производства сахара в том числе повлияло изменение производственной политики предприятий Липецкой области (это одни из крупных производителей сахара в РФ - ИФ). Погодные условия предоставили возможность длительного хранения сахарной свеклы на полях и сроки ее переработки были увеличены, а объемы производства в январе-феврале выросли", - сообщает Росстат.

Кроме того, увеличились остатки продукции на складах, из-за чего ее выпуск в этом марте снизился. Существенным фактором падения объемов производства также является низкая рыночная стоимость продукции в 2020 году по сравнению с 2019 годом. По данным производителей, отпускные цены в 2020 году составляют примерно до 20 рублей за 1 кг сахара. "В аналогичный период прошлого года они находились на уровне 30 рублей за 1 кг, - заявили в Росстате.

По данным ведомства, забой скота в первом квартале 2020 года вырос на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 10% в марте 2020 года по сравнению с мартом 2019 года. Производители из Белгородской и Московской областей, а также Ставропольского края отметили рост заказов в марте 2020 года.

В целом производство продуктов питания в России в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 9,9%, констатировал Росстат.

Ведомство отмечает, что эта отрасль "по-прежнему остается одним из драйверов роста". "Высокий урожай прошлого года позволил обеспечить загрузку мощностей предприятий отрасли на протяжении последних месяцев. В марте рост составил 9,3% по сравнению с мартом 2019 года и 10,2% по сравнению с февралем 2020 года", - говорится в сообщении.