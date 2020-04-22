Правление ВТБ решило отказаться от выплаты в апреле вознаграждения за 2019 год

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Правление ВТБ приняло решение отказаться от выплаты в апреле вознаграждения по итогам 2019 года, сообщил "Интерфаксу" источник в банке. В пресс-службе ВТБ подтвердили эту информацию.

"Неопределенность в оценке последствий пандемии коронавируса на экономику, а также влияния этих факторов на банковский сектор делает выплату бонусов правлению на данный момент нецелесообразной. Правление банка рекомендовало наблюдательному совету рассмотреть вопрос о бонусах в более поздние сроки, не ранее сентября 2020 года, после рассмотрения вопроса о дивидендных выплатах за 2019 год, когда чистая прибыль группы ВТБ составила 201,2 млрд рублей", - сообщили в банке.

Регуляторы во всем мире рекомендуют банкам в ближайшие месяцы отказаться от выплаты денежных бонусов топ-менеджерам на фоне пандемии COVID-19.

Российский Центробанк пока не давал рекомендаций в отношении вознаграждения топ-менеджерам кредитных организаций, посоветовав на данном этапе более взвешенно подходить к выплате дивидендов с учетом необходимости обеспечить полноценную деятельность в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Для большей определенности по поводу масштабов потерь финансовых организаций Банк России рекомендует перенести решения о выплате дивидендов за 2019 год на август-сентябрь 2020 года.

Сейчас в правление ВТБ входят 11 человек.

В прошлом году выплаты правлению ВТБ составили 2,23 млрд рублей. Эта сумма включает премии и зарплату.