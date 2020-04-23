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Крупнейшие пивовары попросили правительство России снизить акцизы на пиво

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Ассоциация производителей пива, которую недавно создали транснациональные пивоваренные компании AB InBev Efes, "Балтика" (Carlsberg) и Heineken, попросила премьер-министра Михаила Мишустина снизить ставку на пиво, чтобы поддержать отрасль в условиях пандемии.

Экономический кризис

"В качестве приоритетных мер для поддержания всей пивоваренной отрасли ассоциация предложила снизить ставку акциза на пиво и пивные напитки крепостью до 8,6% с 1 июля 2020 года с текущих 22 рублей на литр до 21 рубля и заморозить ее на данном уровне на период до 2022 года", - говорится в сообщении АПП.

Компании также предложили ввести временный мораторий на срок до двух лет на увеличение ставки действующих налогов, установить с текущего момента налоговые каникулы, предполагающие временную отсрочку выплат по налогу на прибыль, НДС, страховых взносов на период стабилизации ситуации, связанной с распространением COVID-19, снизить НДС до 18%, отложить маркировку товаров и установить нулевые таможенные пошлины на импортное сырье.

"Осознавая социальную значимость индустрии и необходимость выполнения взятых на себя социальных обязательств, ассоциация выражает надежду на поддержку со стороны государства. В ином случае отрасль лишится финансовой стабильности, что станет причиной ухудшения социально-экономической ситуации в городах присутствия пивоваренных компаний", - сказал председатель совета ассоциции Андрей Губка.

АПП была создана в середине апреля. Вошедшие в нее AB InBev Efes, "Балтика" и Heineken в феврале вышли из Союза российских пивоваров из-за разногласий с другими участниками.

AB InBev Efes "Балтика" Carlsberg Heineken Михаил Мишустин коронавирус

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