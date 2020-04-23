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Белоусов заявил о потребности 25 крупных компаний в реструктуризации долгов

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Власти на следующей неделе запустят механизм индивидуальной поддержки системообразующих предприятий; в шорт-листе 25 крупных компаний, реструктуризация требуется их долгам на общую сумму в почти 200 млрд рублей, сообщил на совещании президента и банкиров первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Экономический кризис

Он уточнил, что это 11 транспортных компаний, восемь - промышленных предприятий, шесть - компании из сферы энергетики.

"Портфель обязательств, требующих реструктуризации, составляет почти 200 млрд рублей. Будем им оказывать содействие вместе с банками, но в индивидуальном режиме", - подчеркнул Белоусов.

В условиях неопределенности "правительство сейчас не может действовать фронтально, вынуждено прикрывать наиболее уязвимые, опасные участки, поддерживать, прежде всего, людей и компании из наиболее пострадавших отраслей", отметил чиновник. Поэтому поддержка крупным компаниям пока оказывалась ограниченно.

"Только сейчас запускаем программы их поддержки, а это основные клиенты банков. И с этой группой вопросов с крупными компаниями банки на протяжении апреля в основном справлялись самостоятельно", - добавил Белоусов.

Он напомнил, что аналогичные схемы поддержки вводились в 2008 и в 2015 году.

Андрей Белоусов правительство коронавирус

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