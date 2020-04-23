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"АвтоВАЗ" задумался о переходе на четырехдневную рабочую неделю в конце июня

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" намерен ввести четырехдневную рабочую неделю с 29 июня на фоне негативных прогнозов рынка на апрель-май и прогнозируемого годового снижения в отрасли на 30%-50%, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия.

"Главным приоритетом "АвтоВАЗа" является сохранение рабочих мест", - объяснил такое решение собеседник агентства. Распоряжение о сокращенной неделе было подписано сегодня, 23 апреля, добавил представитель пресс-службы. Вместе с тем он подчеркнул, что это решение является "предварительным".

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"АвтоВАЗ" подчеркивает, что это решение является предварительным - мы надеемся, что ситуация начнет улучшаться, российское правительство изучает вопрос о введении эффективных дополнительных мер по стимулированию российского авторынка. В случае восстановления рынка мы могли бы сохранить 5-дневную рабочую неделю и после 29 июня", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось, "АвтоВАЗ" объявил нерабочим период с 30 марта по 3 апреля для предотвращения распространения коронавируса. Впоследствии региональные власти разрешили работать до 30 апреля системообразующим предприятиям, в том числе "АвтоВАЗу". С 6 апреля на заводе возобновили свою работу отдельные подразделения. 13 апреля "АвтоВАЗ" полностью возобновил свою работу.

Среди 149 заразившихся коронавирусной инфекцией в Самарской области двое - сотрудники "АвтоВАЗа".

Хроника 27 января – 23 апреля 2020 годаЭкономический кризис
АвтоВАЗ

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