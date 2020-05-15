"ГАЗ" с июня на полгода перейдет на четырехдневную неделю

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Горьковский автозавод с 19 июня по 18 декабря перейдет на четырехдневную рабочую неделю и на июнь с июля перенесет корпоративный летний отпуск, сообщили в пресс-службе "ГАЗа".

Корпоративный отпуск планируется с 22 июня по 5 июля: компания вынуждена будет остановить производства из-за падения заказов.

"ГАЗ" также не исключает дальнейшее сокращение работы конвейеров в зависимости от объема заказа и ситуации с санкциями, дедлайн по которым истекает 22 июля.

"ГАЗ" уже более двух лет из-за санкций "несет критическую нагрузку и не имеет резервов для того, чтобы нивелировать негативные последствия кризиса, связанного с эпидемией", напомнили в компании.

"ГАЗ" находится в двойном кризисе - из-за санкций и падения рынка. Мы бьемся за то, чтобы сохранить людей. На "ГАЗе" работают специалисты высочайшей квалификации. Если мы потеряем кадры, от российского автопрома ничего не останется. Сейчас, когда у нас нет заказа, - в нашей цепочке смежников под ударом полмиллиона человек. Поэтому мы с большой надеждой ожидаем старта антикризисных программ поддержки автопрома, принятых на совещании у президента Российской Федерации, и очень надеемся, что у "ГАЗа" будет эта поддержка", - заявил через пресс-службу председатель рабочих советов группы Евгений Морозов.

После введения карантинных ограничений "ГАЗ" начал запуск основных производств с 13 апреля. Заготовительноп производство работает с 6 апреля. Производство останавливалось также с 1 по 11 мая включительно.

В середине апреля пресс-служба группы "ГАЗ" сообщила, что автозавод с 20 апреля переходит на сокращенный график - четырехдневный режим работы.

В начала текущего года Горьковский автозавод приостанавливал производство на период новогодних каникул и корпоративного отпуска. Во время корпоративного отпуска, продлившегося с 9 января по 24 января, проводилась модернизация производства.

Группа "ГАЗ" в апреле 2018 года подпала под американские санкции вместе со своим владельцем Олегом Дерипаской. Ограничения пока не вступили в полную силу: OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) периодически отодвигает дедлайн, чтобы дать время для завершения переговоров о выводе "ГАЗа" из-под санкции. В последний раз его сдвинули на 22 июля 2020 года.

Горьковский автомобильный завод выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили для малого и среднего бизнеса, различных отраслей промышленности, коммунального хозяйства, сельскохозяйственных предприятий, медицинских и школьных учреждений в России и за рубежом. "ГАЗ" обладает широкой дилерской сетью: более 220 центров продаж и 1,65 тыс. фирменных магазинов запчастей.