"АвтоВАЗ" полностью возобновит работу с 13 апреля

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" полностью возобновит свою работу с 13 апреля, сообщает первичная профсоюзная организация предприятия со ссылкой на администрацию "АвтоВАЗа".

"По новым графикам будет организована доставка работников на работу и с работы, работа столовых и детских садов. Такое изменение графиков связано с необходимостью выполнения требований Роспотребнадзора, одно из которых - соблюдение определенной дистанции между людьми", - сообщается в пресс-релизе.

Изменения режима работы не относятся к работникам, работающим по трехсменным и гибким графикам.

"За период нерабочих дней администрацией "АвтоВАЗа" была проделана колоссальная работа. Проведена дополнительная уборка и дезинфекция всех помещений завода, оборудования и инструментов, а также салонов транспорта. Такая работа продолжится до конца месяца", - говорится в сообщении.

Кроме того, установлены защитные экраны на рабочих местах и в зонах отдыха, закуплены 500 бесконтактных термометров и многоразовые маски. Каждому работнику будут измерять температуру два раза в день.

Как сообщалось, продажи "АвтоВАЗа" в марте, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), упали на 3%, до 32,8 тыс. машин, снижение в I квартале также составило 3% (до 79,6 тыс. автомобилей).

"АвтоВАЗ" объявил нерабочим период с 30 марта по 3 апреля во исполнение указа президента РФ о дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавируса. Заработная плата сотрудникам была сохранена.

2 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, продляющий нерабочие дни до конца апреля.

В тот же день губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что "АвтоВАЗ" обратился к властям Самарской области с просьбой возобновить работу в условиях соблюдения всех дополнительных санитарных норм и обеспечения безопасности работы людей.

На следующий день правительство Самарской области приняло постановление, определившее перечень организаций, которые будут работать с 4 по 30 апреля. В их число вошли организации, включенные в перечни системообразующих предприятий, а также предприятия и организации, образующие с ними производственно-сбытовые цепочки; столовые и буфеты при предприятиях и учреждениях.

С 6 апреля на "АвтоВАЗе" возобновили свою работу отдельные подразделения, связанные с разработкой новых проектов, отдельные подразделения, связанные с учетом и отчетностью, охраной труда и безопасностью. Часть сотрудников была переведена в режим удаленной работы на дому.

По данным на 8 апреля, в Самарской области подтверждены 18 случаев заражения коронавирусной инфекцией, двое из них - сотрудники "АвтоВАЗа". Выздоровели и выписаны из больниц 11 человек.