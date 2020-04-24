Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:06Заразились
на 24.04В России 68 622+5 849В мире 2 708 885+85 470

Росстат обнародовал данные по безработице в марте до нерабочего периода

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Общая численность безработных в России в марте 2020 года увеличилась по сравнению с февралем на 60 тысяч человек и составила 3 млн 485 тысяч человек. Это следует из опубликованных в пятницу предварительных данных Росстата.

Эти данные не включают в себя изменения, которые могли произойти в марте из-за противоэпидемических мер властей. Речь, в частности, идет об указе главы государства, объявившем период с 28 марта по 5 апреля нерабочими днями.

"Представленные данные сохраняют корректность и представительность, отражая ситуацию на рынке труда на период до указа президента РФ о объявлении нерабочими днями 30 и 31 марта", - говорится в официальном комментарии ведомства.

В нем поясняется, что исследование рынка труда в марте проводилось с 16 по 22 марта - эпидемиологическая ситуация в этот период позволила не вносить каких-либо изменений в методику и порядок его проведения.

Уровень безработицы, который в августе обновил минимальное значение за всю историю наблюдений с 1991 года, составив 4,3%, в сентябре вернулся на уровень июля - 4,5%, в октябре вырос до 4,6%, остался на этом уровне в ноябре и декабре, в январе достиг 4,7%, а в феврале опять снизился до 4,6%.

Росстат

Новости по теме

Новости

Глава ЦБ допустила небольшой рост безработицы в России

Путин предложил поддержать спрос продажей российских машин со скидкой 10%

Путин предложил поддержать спрос продажей российских машин со скидкой 10%

Набиуллина спрогнозировала дефицит российского бюджета в 2020 году в пределах 6% ВВП

Топ-менеджеры Burberry урезали себе вознаграждения на 20% из-за коронавируса

ЦБ спрогнозировал падение ВВП России в 2020 году на 4-6%

Банк России снизил ключевую ставку до 5,5%

Банк России снизил ключевую ставку до 5,5%

В Кремле прокомментировали прогноз Deutsche Bank об исчерпании средств ФНБ

В Кремле прокомментировали прогноз Deutsche Bank об исчерпании средств ФНБ

Rambler Group попросил закрыть уголовное дело о правах на Nginx

Rambler Group попросил закрыть уголовное дело о правах на Nginx

ЦБ РФ продлил перевод пенсионеров на карты "Мир" с 1 июля до 1 октября

Коллапс с фьючерсами WTI ознаменовал новую реальность рынка

Коллапс с фьючерсами WTI ознаменовал новую реальность рынка
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');