Росстат обнародовал данные по безработице в марте до нерабочего периода

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Общая численность безработных в России в марте 2020 года увеличилась по сравнению с февралем на 60 тысяч человек и составила 3 млн 485 тысяч человек. Это следует из опубликованных в пятницу предварительных данных Росстата.

Эти данные не включают в себя изменения, которые могли произойти в марте из-за противоэпидемических мер властей. Речь, в частности, идет об указе главы государства, объявившем период с 28 марта по 5 апреля нерабочими днями.

"Представленные данные сохраняют корректность и представительность, отражая ситуацию на рынке труда на период до указа президента РФ о объявлении нерабочими днями 30 и 31 марта", - говорится в официальном комментарии ведомства.

В нем поясняется, что исследование рынка труда в марте проводилось с 16 по 22 марта - эпидемиологическая ситуация в этот период позволила не вносить каких-либо изменений в методику и порядок его проведения.

Уровень безработицы, который в августе обновил минимальное значение за всю историю наблюдений с 1991 года, составив 4,3%, в сентябре вернулся на уровень июля - 4,5%, в октябре вырос до 4,6%, остался на этом уровне в ноябре и декабре, в январе достиг 4,7%, а в феврале опять снизился до 4,6%.