Глава ЦБ допустила небольшой рост безработицы в России

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Российский рынок труда реагирует на шоки в экономике снижением зарплат, а не ростом безработицы, и хотя хотя она может несколько вырасти, влияние этого фактора на инфляцию и курс рубля не будет существенным, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Есть особенность у нашей экономики - обычно к таким проблемным ситуациям в экономике, разного рода шокам рынок труда приспосабливается не столько увеличением безработицы, хотя определенное увеличение безработицы, но с исторически низких уровней, может произойти, а происходит это путем адаптации заработной платы", - сказала она.

По словам Набиуллиной, в других странах, в Евросоюзе и особенно в США кризис больше отражается на динамике безработицы, в России - на динамике доходов и зарплат.

"И с этой точки зрения я не вижу, что это может как-то особенным образом сказаться на курсе рубля, хотя на курс рубля это все влияет. С точки зрения инфляции мы видим очень большое влияние дезинфляционных факторов, связанных со снижением спроса внешнего и внутреннего, из-за этого точно инфляция не перейдет в зону выше таргета", - объяснила глава ЦБ.

В США общее число американцев, обратившихся за пособием по безработице с начала приостановки работы предприятий из-за коронавируса в середине марта, превысило 26 млн. Аналитики прогнозируют, что уровень безработицы в США вырастет до 15-20%.

22 апреля директор московскго центра занятости населения "Моя работа" Роман Шкут сообщил, что с 28 марта, когда в стране был введен режим нерабочих дней, уровень безработицы в городе вырос на 45%.