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"АвтоВАЗ" введет четырехдневную рабочую неделю с 29 июня по 27 декабря

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" введет четырехдневную рабочую неделю с 29 июня по 27 декабря, сообщил профсоюз предприятия, ссылаясь на проект приказа, который показали профкому. У рабочих сократятся зарплаты.

Экономический кризис

Этот режим могут прервать, если ситуация на российском авторынке улучшится, заверил профсоюзы вице-президент по персоналу Дмитрий Михайленко.

Руководство концерна решило ограничить рабочую неделю, чтобы не увольнять людей, говорится в сообщении профсоюза.

Профсоюзный комитет, в свою очередь, попросил руководство "АвтоВАЗа"сохранить в полном объеме, независимо от установленного режима, месячную оплату труда не ниже 1,3 величины прожиточного минимума, уровень дополнительной оплаты за работу в АО "АвтоВАЗ", уровень ежемесячного пособия женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком. Он также попросил организовать рабочим временные и общественные работы на время сокращенного режима и оптимизировать выплаты менеджменту "пропорционально уменьшению фонда рабочего времени".

О планах ввести четырехдневную рабочую неделю с 29 июня пресс-служба концерна сообщила 23 апреля.

"АвтоВАЗ" объявил нерабочим период с 30 марта по 3 апреля 2020 года для предотвращения распространения коронавируса. Впоследствии региональные власти разрешили работать до 30 апреля системообразующим предприятиям, в том числе "АвтоВАЗу". С 6 апреля на заводе возобновили работу отдельные подразделения. 13 апреля "АвтоВАЗ" полностью возобновил свою работу.

АвтоВАЗ Дмитрий Михайленко коронавирус

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