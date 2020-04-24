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Путин предложил поддержать автопром госзакупками автомобилей

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин предложил стимулировать спрос на продукцию автопрома за счет закупок со стороны государства и компаний с госучастием. Он поручил правительству проработать комплекс таких решений.

Экономический кризис

Также президент поручил правительству и ВЭБу подготовить запуск программы по обновлению общественного транспорта.

"Кроме того, дополнительно около 25 000 новых машин приобретут в этом году такие ведомства, как МВД, Росгвардия, Минобороны, МЧС и ряд других структур. Такое решение уже принято", - сказал он

"Важно, чтобы заказы не снижали и компании с госучастием. В первую очередь это касается легких коммерческих автомобилей и техники для реализации инвестиционных проектов", - добавил Путин.


Президент поручил выделить дополнительно 5 млрд рублей на закупку машин скорой помощи, в том числе для малых городов и сел. Он рассчитывет, что заказ поможет стимулировать спрос и поддержит автопроизводителей, а также поможет улучшить доступ населения к медицинской помощи.

На заседании 24 апреля Путин также предложил поддержать спрос путем запуска продажи отечественных автомобилей со скидкой в 10%, подготовить перенос срока уплаты утилизационного сбора автоконцернами, поддержать автозаводы с локализацией производства в России, направить еще 6 млрд рублей на льготный автолизинг и 7 млрд рублей на программу льготного кредитования при покупке отечественных автомобилей.

Он напомнил, что в российском автопроме занято около 300 000 человек, и автопром нужно поддерживать, чтобы не допустить сокращений рабочих мест.

Владимир Путин ВЭБ правительство МЧС Минобороны МВД

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