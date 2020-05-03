Двое сотрудников "АвтоВАЗа" заразились COVID-19

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Два человека на заводе "АвтоВАЗ" заразились новым коронавирусом, всего 11 человек отправились на карантин, сообщила профсоюзная организация завода.

Заразившимися оказались службы цепочек поставок (логистика) и прессового производства. Компания вместе с медиками и Роспотребнадзором выясняет, кого из круга их контактов нужно изолировать.

Ранее сообщалось, что в марте двое сотрудников "АвтоВАЗа" заразились коронавирусом, еще 30 сотрудников были отправлены на карантин.

"АвтоВАЗ" объявил нерабочим период с 30 марта по 3 апреля 2020 года для предотвращения распространения коронавируса. Впоследствии региональные власти разрешили работать до 30 апреля системообразующим предприятиям, в том числе "АвтоВАЗу". С 6 апреля на заводе возобновили работу отдельные подразделения. 13 апреля "АвтоВАЗ" полностью возобновил работу. В конце апреля АвтоВАЗ приостановил производство с 29 апреля до 18 мая.

Позднее "АвтоВАЗ" объявил о намерении ввести режим неполной четырехдневной рабочей по соответствующему приказу с 29 июня 2020 года. По данным профсоюза, такой режим работы планируется по 27 декабря 2020 года.