Цена WTI упала на 17%

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Цена на американскую нефть WTI в понедельник резко падает на фоне возобновления опасений, что сокращение добычи не сможет компенсировать обвал спроса.

Фьючерс на WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 13:09 по Москве подешевел на 17% ($2,88) - до $14,06 за баррель.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к этому времени составила $20,60 за баррель, что на 3,92% ($0,84) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Количество активных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 60, до 378 единиц, сообщила в пятницу, 24 апреля, американская нефтесервисная компания Baker Hughes. Снижение их числа наблюдалось шестую неделю подряд. Количество работающих нефтяных и газовых установок в США за минувшую неделю снизилось на 64 - до 465.

Между тем Saudi Aramco начала сокращать добычу, с опережением выполняя договоренности о совместном снижении с 1 мая производства 23 странами ОПЕК+, сообщило агентство Bloomberg.

О намерении досрочно начать выполнять соглашение, которое должно снизить нынешний дисбаланс между спросом и предложением на рынке, заявили Кувейт, Алжир и Нигерия.

Хранилища нефти в мире уже заполнены на 65%, сказал агентству Bloomberg аналитик Kayrros Энтони Халф. По его оценке, из-за перепроизводства еженедельно в хранилища поступает 50 млн баррелей нефти, и такими темпами все свободное пространство в мире будет исчерпано к июню.

Как отмечают аналитики Saxo Bank, заполнение хранилищ - это "самая серьезная угроза для нефтяной отрасли".

"Хранилища по всему миру могут переполниться уже в ближайшие недели. Сейчас достигли своего предела - 76 млн баррелей - емкости в Кушинге, штат Оклахома. Это крупный торговый и транспортный хаб для нефти WTI, фьючерсы на которую торгуются в Нью-Йорке", - пишут они.

По данным Bloomberg, на которые ссылается Saxo Bank, объем нефти, хранимой в Кушинге, достиг 60 млн баррелей. Однако "из поведения цен на истекающий в мае контракт было совершенно ясно, что остальные 16 млн баррелей уже забронированы для майских поставок", отмечают аналитики.