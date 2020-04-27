WTI подешевела до $12,69 за баррель

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Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают падать в понедельник на опасениях, что сокращение добычи не сможет компенсировать резкое сокращение спроса.

К 16:12 по Москве июньские фьючерсы на WTI на торгах Нью-йоркской товарной биржи NYMEX дешевели более чем на 25% - до $12,69 за баррель.

Июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к этому времени дешевели на 7,2% и торговались у $19,9 за баррель.

"Рынок понимает, что проблема места в нефтехранилищах остается, и мы находимся на пути к достижению максимума их вместимости в течение нескольких недель", - полагают эксперты Rystad Energy. По их мнению, цены могут только снижаться в ситуации, когда производителям негде хранить нефть в ближайшем будущем.

Как отмечают аналитики Saxo Bank, заполнение хранилищ - это "самая серьезная угроза для нефтяной отрасли".

"Хранилища по всему миру могут переполниться уже в ближайшие недели. Сейчас достигли своего предела - 76 млн баррелей - емкости в Кушинге, штат Оклахома. Это крупный торговый и транспортный хаб для нефти WTI, фьючерсы на которую торгуются в Нью-Йорке", - пишут они.