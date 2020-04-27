Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:12Заразились
на 27.04В России 87 147+6 198В мире 2 971 475+74 729

WTI подешевела до $12,69 за баррель

WTI подешевела до $12,69 за баррель
Фото: АР/ТАСС

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают падать в понедельник на опасениях, что сокращение добычи не сможет компенсировать резкое сокращение спроса.

Экономический кризис

К 16:12 по Москве июньские фьючерсы на WTI на торгах Нью-йоркской товарной биржи NYMEX дешевели более чем на 25% - до $12,69 за баррель.

Июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к этому времени дешевели на 7,2% и торговались у $19,9 за баррель.

"Рынок понимает, что проблема места в нефтехранилищах остается, и мы находимся на пути к достижению максимума их вместимости в течение нескольких недель", - полагают эксперты Rystad Energy. По их мнению, цены могут только снижаться в ситуации, когда производителям негде хранить нефть в ближайшем будущем.

Как отмечают аналитики Saxo Bank, заполнение хранилищ - это "самая серьезная угроза для нефтяной отрасли".

"Хранилища по всему миру могут переполниться уже в ближайшие недели. Сейчас достигли своего предела - 76 млн баррелей - емкости в Кушинге, штат Оклахома. Это крупный торговый и транспортный хаб для нефти WTI, фьючерсы на которую торгуются в Нью-Йорке", - пишут они.

Brent WTI США Кушинг

Новости по теме

Цена WTI упала на 17%

Новости
Экономический кризис

Рост фондового рынка на фоне кризиса озадачил американских инвесторов

Потенциально опасный астероид 29 апреля приблизится к Земле

Отели Турции откажутся от шведского стола после окончания пандемии

Отели Турции откажутся от шведского стола после окончания пандемии

РФ вернулась в пятерку стран с наибольшими военными расходами

РФ вернулась в пятерку стран с наибольшими военными расходами

В ОПЕК спрогнозировали возвращение нефти к $40 за баррель во втором полугодии 2020 года

Пандемия коронавируса

Китайские чиновники объявили, что коронавируса в Ухане больше нет

Boeing отказался от покупки бизнеса бразильской Embraer

СМИ узнали о готовящемся ослаблении карантина в Великобритании

Что случилось этой ночью: понедельник, 27 апреля

Южнокорейский министр не увидел ничего необычного в ситуации с КНДР

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');