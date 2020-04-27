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Генпрокуратура отчиталась об исключении букмекеров из списка системообразующих компаний

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура России добилась от Минэкономразвития, чтобы из списка системообразующих предприятий, которых государство будет поддерживать, исключили букмекерские конторы, сообщили в надзорном ведомстве. Ранее оказалось, что в список из 646 компаний, составленный в начале апреля, попала контора "Фонбет".

Экономический кризис

Генпрокуратура проверила законность включения ее в перечень системообразующих компаний, а также актуальность критериев, по кот

"Генеральной прокуратурой РФ проведена проверка законности оказания господдержки бизнесу в жизненно значимых сферах экономики, включения в перечень системообразующих предприятий, организаций, а также актуальности критериев, служащих основанием для оказания юридическим лицам приоритетной финансовой помощи", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что "по итогам проверки МЭР России указано на необходимость разработки новых критериев, в частности, на недопустимость включения букмекерских контор в названный перечень".

По требованию Генпрокуратуры, Минэкономразвития приняло соответствующие меры.

По новым критериям в список могут попасть градообразующие предприятия, компании, обеспечивающие информационную безопасность в интернете, обеспечивающие транспортную доступность удаленных территорий; эксплуатанты критически важной инфраструктуры, и другие, но не игорный бизнес.

После критики первоначального списка в правительстве решили, что министерства будут составлять его каждое само по себе, учитывая подведомственные отрасли. Минэкономразвития в минувшую пятницу сообщало, что всего по всем министерствам отраслевые списки системообразующих предприятий на текущий момент включает более 1,1 тыс. организаций.

Генпрокуратура Минэкономразвития Фонбет правительство

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