Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:40Заразились
на 13.04В России 18 328+2 558В мире 1 846 680+75 166

В ОНФ предупредили о сложностях оформления ипотечных каникул в России

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Россияне столкнулись с трудностями документального оформления и отказами в предоставлении ипотечных каникул, сообщили в понедельник пресс-службе Общероссийского народного фронта (ОНФ).

"В наш консультационный центр по ипотечным и кредитным каникулам поступает большое количество обращений заемщиков, которые не могут документально подтвердить снижение доходов и получают отказы. Несмотря на обещания правительства, что справки в центрах занятости о потере работы можно будет получить в онлайновом режиме, во многих регионах о таких распоряжениях не слышали и предлагают людям, лишившимся работы и дохода, ждать окончания нерабочего периода", - отметила руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.

В РоссииБолее половины россиян с ипотекой не смогут воспользоваться кредитными каникуламиБолее половины россиян с ипотекой не смогут воспользоваться кредитными каникуламиЧитать подробнее

Она добавила, что расширение лимитов по ипотеке для выхода на кредитные каникулы может стабилизировать ситуацию, однако россияне в своих обращениях отмечают техническую неготовность банков к оперативной настройке систем для реализации функционала ипотечных каникул.

"В некоторых банках не подготовлена четкая документально-правовая база по основаниям предоставления ипотечных каникул", - подчеркнула Лазарева. По ее словам, из-за трудностей документального оформления ипотечных каникул тысячи семей могут лишиться приобретенного жилья.

3 апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон о предоставлении пострадавшим от пандемии COVID-19 гражданам и компаниям малого и среднего предпринимательства (МСП) права на получение кредитных каникул.

Позже правительство РФ приняло решение увеличить максимальный размер кредита, который может подпасть под кредитные каникулы, и учло стоимость жилья в разных регионах РФ. Так, для всех регионов лимит повышен с 1,5 млн рублей до 2 млн рублей, для Санкт-Петербурга и Дальнего Востока - до 3 млн рублей, для Москвы - до 4,5 млн рублей.

ОНФ Евгения Лазарева

Новости по теме

Новости

Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособие по безработице до двух МРОТ

Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособие по безработице до двух МРОТ

Авиакомпании попросили узаконить ваучеры вместо возврата денег за отмененные рейсы

Авиакомпании попросили узаконить ваучеры вместо возврата денег за отмененные рейсы

Фигурант дела о беспорядках в Москве Чирцов вышел на свободу

В России зарегистрировано 2558 новых заболевших COVID-19

В России зарегистрировано 2558 новых заболевших COVID-19

Издательства и писатели попросили признать книги товарами первой необходимости

Издательства и писатели попросили признать книги товарами первой необходимости

Производители еды резко увеличили онлайн-продажи потребителям на фоне пандемии

Малый и средний бизнес получит год отсрочки по уплате налогов за ближайшие 6 месяцев

Малый и средний бизнес получит год отсрочки по уплате налогов за ближайшие 6 месяцев

Третий случай смерти пациента с коронавирусом зафиксирован в Саратовской области

Общественная палата РФ предложила ужесточить наказание за угрозы и оскорбления в интернете

Около 5 тыс. россиян будут возвращены домой из-за рубежа в ближайшие дни

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');