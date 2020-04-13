В ОНФ предупредили о сложностях оформления ипотечных каникул в России

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Россияне столкнулись с трудностями документального оформления и отказами в предоставлении ипотечных каникул, сообщили в понедельник пресс-службе Общероссийского народного фронта (ОНФ).

"В наш консультационный центр по ипотечным и кредитным каникулам поступает большое количество обращений заемщиков, которые не могут документально подтвердить снижение доходов и получают отказы. Несмотря на обещания правительства, что справки в центрах занятости о потере работы можно будет получить в онлайновом режиме, во многих регионах о таких распоряжениях не слышали и предлагают людям, лишившимся работы и дохода, ждать окончания нерабочего периода", - отметила руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.

Она добавила, что расширение лимитов по ипотеке для выхода на кредитные каникулы может стабилизировать ситуацию, однако россияне в своих обращениях отмечают техническую неготовность банков к оперативной настройке систем для реализации функционала ипотечных каникул.

"В некоторых банках не подготовлена четкая документально-правовая база по основаниям предоставления ипотечных каникул", - подчеркнула Лазарева. По ее словам, из-за трудностей документального оформления ипотечных каникул тысячи семей могут лишиться приобретенного жилья.

3 апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон о предоставлении пострадавшим от пандемии COVID-19 гражданам и компаниям малого и среднего предпринимательства (МСП) права на получение кредитных каникул.

Позже правительство РФ приняло решение увеличить максимальный размер кредита, который может подпасть под кредитные каникулы, и учло стоимость жилья в разных регионах РФ. Так, для всех регионов лимит повышен с 1,5 млн рублей до 2 млн рублей, для Санкт-Петербурга и Дальнего Востока - до 3 млн рублей, для Москвы - до 4,5 млн рублей.