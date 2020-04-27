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Белоусов поручил проработать господдержку пострадавших компаний, не проходящих формальные критерии

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Компании, пострадавшие от кризиса, которые сейчас не имеют права претендовать на господдержку по формальным критериям - из-за несоответствия ОКВЭДа, возможно, его получат.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства, первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил проработать возможные механизмы оказания поддержки компаниям, пострадавшим от ситуации с пандемией коронавируса, не только в соответствии с ОКВЭД, но и исходя из существенного падения выручки. Поручение дано Минэкономразвития и ФНС.

По его словам, от бизнеса поступают сигналы о том, что не все компании, которые нуждаются в помощи, имеют к ней доступ. Так, зачастую при регистрации компании указывали как основной вид не тот вид деятельности, который в соответствии с ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) относится к отрасли, признанной одной из наиболее пострадавших, хотя по факту именно в ней сейчас и работают, пояснил собеседник агентства. Это распространенная проблема: коды ОКВЭД юрлицо при регистрации определяет самостоятельно, сообщать об изменении основного вида деятельности в налоговые органы не обязано, поэтому к выбору кодов компании часто относились как ко второстепенной задаче.

Андрей Белоусов

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