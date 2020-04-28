Индексы на российском рынке акций обновили двухнедельные максимумы

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ днем во вторник ускорил подъем вслед за мировыми фондовыми площадками на ожиданиях постепенного смягчения карантинных ограничений по всему миру из-за COVID-19, росту также способствовал отскок в нефтяных фьючерсах после падения; индексы МосБиржи и РТС преодолели рубежи 2600 и 1100 пунктов и достигли уровней двухнедельной давности.

К 13:30 индекс МосБиржи составил 2627,31 пункта (+2,2%), индекс РТС - 1119,66 пункта (+3,3%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 4,6%.

Доллар упал до 73,92 рубля (-0,58 рубля), в начале торгов курс поднимался к 74,9 руб./$1.

Подорожали рублевые акции "Интер РАО" (+4,6%), "НОВАТЭКа" (+4,4%), "Сургутнефтегаза" (+4,2%), "АЛРОСА" (+3,8%), "Татнефти" (+3,7%), "Россетей" (+3,7%), "Ростелекома" (+3,6%), "Мосбиржи" (+3,5%), "ЛУКОЙЛа" (+3,2%), "Магнита" (+3%), "Газпром нефти" (+2,8%, до 324,7 рубля).

Совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал акционерам одобрить выплату дивидендов по результатам деятельности в 2019 году в размере 37,96 рубля на одну обыкновенную акцию (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам шести месяцев 2019 года в размере 18,14 рубля на одну обыкновенную акцию). Дивиденды за 2019 год могут стать очередным рекордом по дивидендным выплатам в истории компании. Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, определено 26 июня.

Слабее рынка выглядят "префы" "Мечела" (-1,1%) и акции ПАО "Полюс" (-0,04%).

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, рынки акций продолжают делать попытки прорыва вверх в ожидании новых пакетов стимулов мировых центробанков в условиях разворачивающегося кризиса из-за карантина по COVID-19. Акции подогреваются пакетом стимулов от Банка Японии, потенциальным расширением помощи ЕС (до 1,5 трлн евро), действиями Европы и США по смягчению карантинных мер.

Остается слабой американская нефть WTI, главным виновником снижения которой стал крупнейший нефтяной фонд США USO, который заявил о своем намерении продать все свои контракты на ближайший месяц с целью избежать дальнейших убытков на фоне обвала цен на нефть. В итоге индексные фонды распродают июньские контракты и покупают более дальние фьючерсы, отмечает эксперт.

Аналитики банка "Санкт-Петербург" также полагают, что поводом для оптимизма на рынках стали сообщения о постепенном ослаблении карантинных ограничений в экономиках мира в ближайшее время, в том числе в Германии и первом европейском очаге эпидемии - Италии. В противовес общему позитиву продолжает выступать ситуация на рынке нефти, где сохраняется риск повторения ситуации недельной давности, когда цены опускались ниже нуля, но уже при экспирации последующих фьючерсов.

Перспективы ослабления карантинных мер могут вернуть инвесторам уверенность в скором восстановлении нормальной работы экономики. Эта тенденция, однако, пока не становится повсеместной, и кроме того несет в себе риск второй волны эпидемии. Но с другой стороны на правительства давят опасения за экономику, для которой в случае продления ограничений последующее восстановление станет еще большей проблемой. В США на принятие решения о запуске экономики влияют и приближающиеся президентские выборы.

Что касается рынка нефти, что опасения повторения сложившейся на прошедшей неделе ситуации в ходе последующих экспираций могут снизиться на фоне сообщения Bloomberg об аренде частными компаниями места в стратегических нефтехранилищах США. Это позволит избежать дефицита мощностей для хранения нефти, добыча которой в моменте существенно превышает потребление.

Кроме того, давление на рынках энергоресурсов может ослабнуть по мере приближения даты начала функционирования сделки ОПЕК++ (1 мая) и, соответственно сокращения добычи. Это, а также продолжающиеся интервенции ЦБ РФ, позволит доллару оставаться ниже отметки 75 руб. Тем не менее, укрепление российской валюты существенно ниже 73 руб. за доллар выглядит маловероятным в связи с продолжающимся кризисом спроса на нефть, полагают эксперты банка "Санкт-Петербург".

Как отмечают аналитики Нордеа банка, фокус внимания инвесторов смещается на итоги заседания ФРС, где вряд ли будут озвучены какие-либо дополнительные стимулирующие меры, но появятся дополнительные оценки экономических последствий вируса. Позитивным фактором является то, что количество случаев, требующих интенсивной терапии, вышло на плато в районе 60 тыс. по всему миру и начало сокращаться в рамках текущей недели.

Основное давление на котировки нефти по-прежнему оказывают переизбыток сырья, а также страхи за переполнение нефтяных хранилищ из-за резко сократившегося спроса. Приближается дата экспирации июньского контракта на Brent - 30 апреля. По мере приближения этой даты нефтяные котировки могут резко снизиться, как это было на прошлой неделе. Во вторник Американский институт нефти традиционно опубликует предварительные данные по запасам сырья в США. Если запасы в Штатах в очередной раз выросли более чем на 10 млн баррелей, давление на нефтяные цены может возрасти, полагают эксперты.

В США индексы накануне выросли на 1,1-1,5% на фоне надежд инвесторов на ослабление ограничений, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, в ряде американских штатов, а также в других странах мира.

Власти Колорадо, Миссисипи, Миннесоты, Монтаны и Теннесси разрешили некоторым компаниям возобновить работу с понедельника, сообщают СМИ. Ранее на аналогичные шаги решились Джорджия, Оклахома, Аляска и Южная Каролина.

Инвесторы готовятся к новой порции финансовых отчетов компаний за первый квартал. На этой неделе свои результаты должны представить 149 компаний, входящих в индекс S&P 500, и 12 компаний индекса Dow, включая Apple и Microsoft.

Во вторник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, китайский Shanghai Composite потерял 0,2%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,2%), но вновь растет Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 1,3-1,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 1,1% и достиг 2900 пунктов).

Безработица в Японии в марте увеличилась до максимальных за год 2,5% по сравнению с 2,4% месяцем ранее. При этом эксперты ожидают более значительного повышения уровня безработицы в апреле (до 3,2%) и дальнейшего роста как минимум до конца лета этого года, сообщает Trading Economics.

На текущей неделе инвесторы ожидают итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и Европейского центрального банка (ЕЦБ), которые могут принять решения о новых мерах стимулирования экономик, пострадавших от пандемии коронавируса.

На нефтяном рынке днем также наметился отскок после падения из-за распродаж поставочных фьючерсов WTI крупнейшими ETF и нежелания инвесторов иметь в портфеле эти контракты в условиях усиливающего перепроизводства нефти; цена Brent находится на $0,9 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в понедельник. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 13:30 по московскому времени составила $20,54 за баррель (+2,8% и -6,8% в понедельник), июньская цена WTI - $12,05 за баррель (-5,7% и -25% накануне).

В понедельник вечером фьючерсы на WTI резко упали после того, как United States Oil Fund LP, крупнейший нефтяной ETF, раскрыл информацию о намерении продать июньские контакты, на которые приходится 20% из его $3,6-миллиардного портфеля. Это шаг фонд предпринял, чтобы соблюсти ограничения по объему контрактов, наложенные на него биржей, а также с учетом рыночной конъюнктуры. Биржа CME, накладывая такие ограничения, предпринимает превентивные меры, опасаясь, что цены на ближайшие фьючерсы - по мере приближения их к срокам экспирации - вновь уйдут в "минус" из-за дефицита хранилищ для сырья.

Эксперты JPMorgan считают, что американским производителям надо уже в апреле снизить производство на 1 млн баррелей в сутки, чтобы избежать заполнения хранилищ в Кушинге в мае-июне более чем на 90%, пишет агентство Bloomberg.

С пятницы 23 нефтедобывающие страны обязались снизить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки, но эта мера воспринимается рынком как "слишком поздно, слишком мало". Производство нефти в мире составляло до недавнего времени около 100 млн баррелей в сутки, в то же время спрос на нее в условиях, когда две трети населения Земли находится в изоляции, может упасть до 70 млн б/с.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста днем во вторник выступили акции ПАО "Выборгский судостроительный завод" (+30,7% и +10% "префы"), ОАО "GTL" (+27,9%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург ) (+13,4%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (+10%), ПАО "Таттелеком" (+5,1%), ГДР TCS (+4%).

Подешевели акции ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (-3%), "Нижнекамскнефтехима" (-2,5% и -2,4% "префы"), En+ (-2,1%), акции ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (-1,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 39,913 млрд рублей (из них 5,6 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка ).