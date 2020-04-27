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Напротив Южной Калифорнии из-за невозможности разгрузки скопились 24 танкера, полных нефти

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Армада из примерно 24 танкеров сосредоточилось напротив берегов Южной Калифорнии, не имея возможности для разгрузки, сообщил общеарабский телеканал "Аль-Арабийя", комментируя видеоматериал, распространенный соцсетях.

Со своей стороны агентство Bloomberg, комментируя ситуацию, сообщает, что в емкостях судов находится 20 млн баррелей нефти, что достаточно для удовлетворения 20% ежедневных мировых потребностей в сырье.

Это рекордное количество нефти, одновременно сосредоточенного в море напротив западного побережья США, отмечает агентство.

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