Напротив Южной Калифорнии из-за невозможности разгрузки скопились 24 танкера, полных нефти

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Армада из примерно 24 танкеров сосредоточилось напротив берегов Южной Калифорнии, не имея возможности для разгрузки, сообщил общеарабский телеканал "Аль-Арабийя", комментируя видеоматериал, распространенный соцсетях.

Со своей стороны агентство Bloomberg, комментируя ситуацию, сообщает, что в емкостях судов находится 20 млн баррелей нефти, что достаточно для удовлетворения 20% ежедневных мировых потребностей в сырье.

Это рекордное количество нефти, одновременно сосредоточенного в море напротив западного побережья США, отмечает агентство.