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Рост акций "Газпром нефти" в начале торгов превысил 9% на новостях о дивидендах

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Рост акций "Газпром нефти" в начале торгов на Московской бирже во вторник превышал 9% (до 344,9 рубля за штуку) на новостях о дивидендах.

Совет директоров "Газпром нефти" принял решение провести годовое собрание акционеров в форме заочного голосования с окончаним приема бюллетеней 11 июня, говорится в сообщении компании.

Совет директоров рекомендовал акционерам одобрить выплату дивидендов по результатам работы в 2019 году в размере 37,96 рубля на одну обыкновенную акцию (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам шести месяцев 2019 года в размере 18,14 рубля на одну обыкновенную акцию). Дивиденды за 2019 год могут стать очередным рекордом по дивидендным выплатам в истории компании. Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, определено 26 июня.

Газпром нефть рынок акций

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