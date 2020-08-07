Утверждены рекомендации по маркировке воды в России

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Минпромторг и Минсельхоз утвердили методические рекомендации по цифровой маркировке упакованной воды, сообщили в пресс-службе Минпромторга. Эксперимент по маркировке воды средствами идентификации проводится с 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 года.

Рекомендации определили состав участников эксперимента - Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития, Минприроды, Минсвязи, ФСБ, ФНС, ФТС, Росаккредитация, Роспотребнадзор, а также участники оборота (производители, импортеры, оптовое и розничное звено), оператор системы маркировки, операторы фискальных данных, операторы электронного документооборота и сервис-провайдеры.

Сервис-провайдерами могут быть типографии, которые по поручению производителей наносят средства идентификации на этикетку. Кроме как на этикетку коды можно наносить на потребительскую и групповую упаковки в виде стикеров.

Рекомендации предусматривают проверку принадлежности кода товара производителю или уполномоченной им организации. В будущем планируется внедрить технологию защиты бренда, что позволит проверять не только принадлежность кода, но и право участников оборота на использование конкретных товарных знаков.

Рекомендации описывают алгоритмы действий участников оборота при продаже бутилированной воды через вендинговые аппараты или организациям, которые используют ее для собственных нужд (например, социальным учреждениям, организаторам форумов и т.п.).

Также чиновники установили технические и другие требования к составу кода маркировки, описанию товара для регистрации в системе, передаваемых в систему документов, регистрационных данных участников.

"Начавшийся эксперимент служит цели подготовки всей отрасли к маркировке и поиска оптимальных технологических решений как с точки зрения технологий, так и по стоимости. На сегодняшний момент к рабочей группе по проведению эксперимента присоединились 76 компаний", - заявил через пресс-службу статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Оператором системы маркировки в России является ЦРПТ. Это совместный проект USM Алишера Усманова ("ЮэСэМ Технологии", 50%), ГК "Ростех" (концерн "Автоматика", 25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%).