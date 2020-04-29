Спрос на наличные в РФ почти вернулся к обычным значениям после роста в марте-апреле

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Спрос на наличные практически вернулся к обычным значениям, сообщил заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко.

"В марте и в апреле нагрузка на отрасль была больше, чем в предыдущие периоды. Это связано с тем, что в условиях неопределенности население склонно предъявлять высокий спрос на наличные", - сказал Демиденко в ходе видеоконференции "Наличное денежное обращение. COVID-19. Будущее и настоящее", организованной Ассоциацией банков России.

Он подчеркнул, что Банк России, кредитные организации и инкассаторские компании справились с этой повышенной нагрузкой, наличное денежное обращение было обеспечено, деньги выдавались своевременно.

"В рамках недельной и месячной динамики мы видим, что ситуация спокойная, все работают, как надо", - сказал Демиденко.