Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:05Заразились
на 23.04В России 62 773+4 774В мире 2 623 415+62 371

Россияне забрали в марте из банков вклады на 315 млрд рублей

Россияне забрали в марте из банков вклады на 315 млрд рублей
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В марте вклады физических лиц в российских банкахсократились на 315 млрд рублей (или на 1% без учета валютной переоценки), в основном в иностранной валюте, рублевые депозиты были стабильны, говорится в комментарии Банка России о развитии банковского сектора.

Экономический кризис

За первый квартал вклады физлиц без курсовой переоценки сократились на 1,7%. Этот показатель на 1 апреля 2020 года составил 31,466 трлн рублей.

В марте системно значимые кредитные организации были в меньшей степени подвержены оттоку вкладов физлиц (-0,8%), чем другие крупные банки (-1,6%), отметил регулятор.

"Сокращение пришлось на третью неделю месяца и было связано с рядом разовых факторов, в том числе с тем, что люди активно совершали покупки на случай необходимости самоизоляции, а некоторые крупные вкладчики делали крупные отложенные покупки (автомобили, бытовая техника) в ожидании роста цен. Ближе к концу месяца ситуация нормализовалась, что связано со снижением активности населения на фоне введенного в Москве и других крупных городах режима самоизоляции, а также с выплатами заработной платы", - говорится в комментарии.

ЦБ не исключает, что в дальнейшем может возникнуть некоторое дополнительное снижение по вкладам физлиц, связанное с тем, что часть людей вынуждена тратить накопления, находясь дома, без возможности получать доход.

Депозиты юридических лиц в марте выросли на 625 млрд рублей (или на 2,1%), несмотря на традиционную выплату компаниями налогов. Прирост депозитов юрлиц в системно значимых кредитных организациях за месяц составил 2,6%, в других крупных банках - 0,9%.

За первый квартал депозиты юрлиц без учета валютной переоценки выросли на 3,2%.

Валютизация счетов организаций и населения в марте выросла на фоне ослабления курса рубля до 35,7% (с 33,3%) и 22,1% (с 20,5%).

На фоне роста спроса населения на наличные, опережающего роста кредитного портфеля по сравнению с притоком средств клиентов и государства банки прибегли к заимствованиям у Банка России. В конце марта они привлекли около 870 млрд рублей в рамках стандартных инструментов репо (в основном аукционы "тонкой настройки"), но до 9 апреля полностью вернули эти средства, отмечает ЦБ.

Банк России коронавирус

Новости по теме

Новости

Пропускной режим будет введен в Свердловской области на майские праздники

В РПЦ самоизолированным россиянам напомнили о коммуналках и концлагерях

Государственную платформу онлайн-обучения интегрируют со "ВКонтакте"

Число случаев коронавируса в России превысило 62 тысячи

Число случаев коронавируса в России превысило 62 тысячи

Ученый из РФ заявил, что гипотезу попадания на Землю фрагментов вирусной ДНК нужно проверить

Проект запуска ракет с плавучей платформы "Морской старт" будет заморожен

Проект запуска ракет с плавучей платформы "Морской старт" будет заморожен
Экономический кризис

Коронавирус заставит россиян экономить на всех статьях расходов, кроме пяти

В Петербурге подали иск из-за ограничений для горожан в связи с коронавирусом

В Петербурге подали иск из-за ограничений для горожан в связи с коронавирусом

Facebook будет указывать страну происхождения постов, связанных с выборами

Зампред СКР Сорочкин досрочно освобожден от должности

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');