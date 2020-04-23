Россияне забрали в марте из банков вклады на 315 млрд рублей

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В марте вклады физических лиц в российских банкахсократились на 315 млрд рублей (или на 1% без учета валютной переоценки), в основном в иностранной валюте, рублевые депозиты были стабильны, говорится в комментарии Банка России о развитии банковского сектора.

За первый квартал вклады физлиц без курсовой переоценки сократились на 1,7%. Этот показатель на 1 апреля 2020 года составил 31,466 трлн рублей.

В марте системно значимые кредитные организации были в меньшей степени подвержены оттоку вкладов физлиц (-0,8%), чем другие крупные банки (-1,6%), отметил регулятор.

"Сокращение пришлось на третью неделю месяца и было связано с рядом разовых факторов, в том числе с тем, что люди активно совершали покупки на случай необходимости самоизоляции, а некоторые крупные вкладчики делали крупные отложенные покупки (автомобили, бытовая техника) в ожидании роста цен. Ближе к концу месяца ситуация нормализовалась, что связано со снижением активности населения на фоне введенного в Москве и других крупных городах режима самоизоляции, а также с выплатами заработной платы", - говорится в комментарии.

ЦБ не исключает, что в дальнейшем может возникнуть некоторое дополнительное снижение по вкладам физлиц, связанное с тем, что часть людей вынуждена тратить накопления, находясь дома, без возможности получать доход.

Депозиты юридических лиц в марте выросли на 625 млрд рублей (или на 2,1%), несмотря на традиционную выплату компаниями налогов. Прирост депозитов юрлиц в системно значимых кредитных организациях за месяц составил 2,6%, в других крупных банках - 0,9%.

За первый квартал депозиты юрлиц без учета валютной переоценки выросли на 3,2%.

Валютизация счетов организаций и населения в марте выросла на фоне ослабления курса рубля до 35,7% (с 33,3%) и 22,1% (с 20,5%).

На фоне роста спроса населения на наличные, опережающего роста кредитного портфеля по сравнению с притоком средств клиентов и государства банки прибегли к заимствованиям у Банка России. В конце марта они привлекли около 870 млрд рублей в рамках стандартных инструментов репо (в основном аукционы "тонкой настройки"), но до 9 апреля полностью вернули эти средства, отмечает ЦБ.