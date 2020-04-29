В PwC допустили спад российского авторынка на 30% в 2020 году

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В 2020 году российский авторынок упадет на 30% и едва ли превысит 1,8 млн проданных автомобилей в ближайшие годы, говорится в исследовании PricewaterhouseCoopers (PwC).

Стрессовый сценарий аналитиков компании предполагает восстановление и стабилизацию цен на нефть к III кварталу 2020 года и снятие к началу лета карантинных ограничений. В этом случе годовые продажи упадут на 29,8% (до 1,144 млн проданных легковых машин). В этом сценарии также заложено, что автодилеры будут развивать онлайн-продажи (что, пока получается с переменным успехом, судя по звучавшим ранее заявлениям игроков отрасли), потребители сохранят предпочтения по владению машинами, а правительство введет ряд мер поддержки отрасли.

Сценарий PwC без учета стресс-факторов предполагает снижение авторынка в 2020 году всего на 3,5% к прошлому году, до 1,57 млн штук. Однако компания отмечает, что это "маловероятно, судя по событиям марта-апреля 2020 года", когда вводились ограничения из-за коронавируса и падали цены на нефть..

Дальнейшее развитие рынка, отмечает PwC, будет определяться стратегией автопроизводителей по локализации и стимулирующими мерами государства. Среднегодовой темп роста российского авторынка на ближайшие годы аналитики оценивают в 2,6%. При этом в прогнозе оговаривается, что этот темп не учитывает возможные стрессовые факторы будущего.

"Вне зависимости от реализации сценария развития рынка сложившуюся ситуацию необходимо расценивать как возможность. Цифровизация функции маркетинга предоставляет возможность сокращения затрат при сохранении функционала маркетинга, а также готовит компанию к изменению модели потребления в будущем", - прокомментировала результаты исследования директор практики консультационных услуг компаниям автомобильной отрасли PwC в России Виктория Синичкина.

По данным PwC, в 2019 году в России было продано 1,631 млн новых легковых машин, что на 2,3% меньше, чем 2018 году.