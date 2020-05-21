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Правительство распределит 25 млрд рублей на поддержку автопрома

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Правительство распределит 25 млрд рублей на поддержку российской автомобильной промышленности, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства в четверг.

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"Мы продолжаем поддерживать отрасли и предприятия, пострадавшие из-за распространения коронавирусной инфекции. По поручению президента выделим 25 млрд рублей на поддержку автопрома", - сказал Мишустин.

Он уточнил, что из выделенной суммы 5 млрд рублей будут направлены на закупку автомобилей "скорой помощи".

"Кроме того, средства пойдут на льготное автокредитование и лизинг, а также на обеспечение опережающих закупок отечественной автомобильной техники для нужд компаний и корпораций с государственным участием", - добавил премьер.

Соответствующие меры, как сообщалось, были приняты по итогам совещания президента РФ Владимира Путина о состоянии российского автопрома 24 апреля, по итогам которого был опубликован перечень поручений кабмину.

Михаил Мишустин

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