Завод Nissan в Петербурге сократит к августу около 450 человек

Также японский автопроизводитель сообщил о планах перейти на односменный график

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Петербургский завод Nissan (ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус") планирует к августу 2020 года сократить около 450 сотрудников из-за ситуации на автомобильном рынке, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия.

"Мы переходим на односменный режим к августу, в связи с этим планово порядка 450 человек покинет компанию из 2000 сотрудников", - сказал собеседник.

В начале марта Nissan уже сообщал о планах перевести свой петербургский завод, производящий модели X-Trail, Qashqai и Murano, на односменный график из-за ситуации на российском авторынке, но тогда речь шла о нескольких месяцах. "Данная мера обусловлена исключительно ситуацией на рынке, с коронавирусом не связана", - отмечали в компании.

Затем из-за мер по предотвращению распространения коронавируса Nissan приостановил производство в Петербурге до конца апреля.

В 2019 году петербургский завод Nissan сократил выпуск на 7,4%, до 52,3 тыс. автомобилей.

Продажи Nissan в прошлом году упали на 20%, почти до 70 тыс. машин. По итогам января 2020 года, по данным АЕБ, реализация марки упала на 1%, до 4,9 тыс. машин.

Открытие завода Nissan в Петербурге состоялось в июне 2009 года. Объем инвестиций в первую очередь составил $200 млн, в расширение - 167 млн евро. Предприятие выпускает модели X-Trail, Murano и Qashqai. Мощность составляет 100 тыс. автомобилей в год.