Мишустин разрешил продлевать вахты на три месяца из-за коронавируса

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин временно разрешил в условиях пандемии увеличивать продолжительность вахты не более чем на три месяца. Такое постановление опубликовано на сайте правительства. Временный порядок будет действовать до конца 2020 года.

Премьер разрешил продлевать вахту, если вахтовиков на объекте невозможно сменить из-за карантинных ограничений. Это будет возможно только с письменного согласия сотрудника через дополнительное соглашение к трудовому договору. При этом рекомендовано учитывать мнение выборного органа профсоюза.

При этом учетный период рабочего времени вахтовика не должен превышать одного года, а продолжительность периодов работы и отдыха должна соответствовать нормам трудового законодательства. В частности, ежедневная смена не может превышать 12 часов, а межсменный отдых быть меньше 12 часов.

Переработку, связанную с продлением вахты и превышающую норму рабочего времени, следует оплачивать как сверхурочные. Время простоя в связи с реализацией мероприятий по борьбе с коронавирусом оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада, рассчитанных пропорционально времени простоя, в том числе работникам, у которых закончился междувахтовый отдых, но которые не привлекаются работодателем к работе.

Если за время антикоронавирусных мероприятий новых сменщиков допускают к вахте после двухнедельного карантина, эти две недели включаются в период нахождения работников в пути с оплатой за каждый день не ниже дневной тарифной ставки, части оклада (должностного оклада) за день работы (дневной ставки).