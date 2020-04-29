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На месторождениях ЯНАО число заразившихся выросло до 244

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - На месторождениях Ямало-Ненецкого автономного округа за сутки было выявлено 16 новых случаев заражения коронавирусом, всего их стало 244. Как сообщил региональный оперативный штаб, основной прирост дали предприятия в районе Нового Уренгоя.

Пандемия коронавируса

Там число заболевших за сутки выросло на 15 (на 27%), до достигло 70.

Еще один новый случай зарегистрирован на месторождении в Ямальском районе, где общее число заболевших достигло 145.

Пресс-служба ООО "Газпром добыча Уренгой" (административный центр располагается в Новом Уренгое, разрабатывает крупнейшее в России Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение) сообщает, что в СМИ появились фейковые новости о якобы заболевших работниках компании. Это не соответствует действительности.

Ранее сообщалось, что у вахтовиков организаций, работающих в поселке Сабетта Ямальского района, подтверждено 143 случая коронавируса. В том числе 22 работника, у которых выражены симптомы ОРВИ или пневмонии, были госпитализированы в больницы Салехарда и Нового Уренгоя. 121 вахтовый работник с подтвержденным диагнозом COVID-19 без клинических признаков инфекции был изолирован по месту работы в поселке Сабетта.

Также сообщалось, что с Чаяндинского месторождения из Якутии в Ноябрьск были вывезены 37 человек, коронавирус подтвердился у 16 человек.

ЯНАО Новый Уренгой Сабетта Газпром добыча Уренгой коронавирус Салехард Ноябрьск Чаяндинское месторождение

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