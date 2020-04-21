"Газпром добыча Ямбург" из-за коронавируса до лета отменил все вахтовые рейсы

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - "Газпром добыча Ямбург" отменил все вахтовые рейсы до 1 июня из-за ситуации с коронавирусом, распространением коронавируса в России, говорится в обращении гендиректора компании Олега Арно.

Он напомнил, что власти Ямало-Ненецкого автономного округа обязывают всех, кто приезжает в регион, пройти двухнедельный карантин и сдать тесты на коронавирус.

"Для того, чтобы вахтовые самолеты привезли сотрудников в начале мая, обсервация должна начаться уже сейчас: для тех, кто планирует прилет 8 мая уже с 24 апреля. При этом во многих регионах ситуация с распространением коронавируса не просто тяжелая, а ухудшающаяся. Плато заболеваемости еще не достигнуто. При возобновлении вахтовых рейсов в мае нам пришлось бы вывезти в неблагополучные с точки зрения эпидемиологической обстановки регионы 933 работника", - говорится в обращении Арно.

Столько же вахтовиков компании пришлось бы собрать, поместить на карантин и затем доставить в вахтовые поселки и на промыслы. "Как вы понимаете, риск заражения в дороге возрастает кратно, причем это риск не только для работника, но и для членов его семьи (в случае следования домой)", - отметил Арно.

Гендиректор компании назвал это решение "очень непростым и непопулярным", и добавил, что вся полнота ответственности за это решение лежит на нем.

Ранее некоторые компании, работающие в ЯНАО, приняли решение об увеличении сроков вахты.

Заражение коронавирусом подтвердилось у сотрудника одной из подрядных организаций, работающих на Ямбургском месторождении. Работников "Газпром добычи Ямбург" среди контактировавших с ним нет. Добыча газа и газового конденсата на месторождении продолжается в штатном режиме, сообщила компания 20 апреля.

"Газпром добыча Ямбург" разрабатывает Ямбургское и Заполярное месторождения, владеет лицензиями на Тазовский, Парусовый, Южно- и Северо-Парусовые, Тазовско-Заполярный и Сеяхинский участки недр. Кроме того, за компанией закреплена ответственность за освоение Северо-Каменномысского, Каменномысского-море, Чугорьяхинского, Обского, Семаковского, Антипаютинского, Тота-Яхинского месторождений.