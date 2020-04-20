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"Газпром нефть" начала производство антисептиков

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" ради борьбы с коронавирусом начала производство антисептических растворов на резервных мощностях предприятий "Газпромнефть-смазочные материалы" в Московской области и Нижнем Новгороде.

Пандемия коронавируса

Первая партия составила 85 тонн раствора, его фасуют в канистры объемом 1 л, 4 л и 20 л, сообщила компания. Его будут поставлять в более чем 50 регионов.

Рецептура раствора рекомендована к использованию Всемирной организацией здравоохранения.

Первые поставки антисептика "Газпром нефть" бесплатно предложила больницам Москвы, ХМАО, ЯНАО, Омской, Оренбургской и Томской областей. Также антисептические растворы будут использованы на предприятиях "Газпром нефти".

Газпром нефть Москва Нижний Новгород коронавирус

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