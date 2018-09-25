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"Яндекс" собрался построить штаб-квартиру возле "Лужников"

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - "Яндекс" нашел несколько площадок возле стадиона "Лужники" под строительство штаб-квартиры, площадь офиса компании может составить до 250 тыс. кв. м, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников издания, переговоры об одном из участков, расположение которого он называть не стал, находятся в продвинутой стадии, но сделка пока не закрыта.

Человек, близкий к интернет-компании, сообщил, что новая штаб-квартира "Яндекса" может появиться около "Лужников". В частности, "Яндекс" может купить гостиницу "Корстон" (бывший "Орленок") на улице Косыгина, знают два консультанта, работавших с интернет-компанией. По их словам, кроме отеля, который, если сделка состоится, будет либо снесен, либо существенно перестроен, продается и примыкающий к нему участок.

При этом, отмечают они, территории "Корстона" может не хватить для нужд "Яндекса", гораздо больше компании подходит территория завода "Гелиймаш" на Лужнецкой набережной. Еще один консультант по недвижимости и девелопер знают, что "Яндекс" рассматривал и приобретение территории завода "Союз" на Лужнецкой набережной, но не смог договориться с собственником объекта. Также собеседники издания знают, что "Яндексу" могут быть интересны несколько площадок, примыкающих к территории МГУ.

По словам консультантов, на первом этапе "Яндекс" может построить 120-150 тыс. кв. м, инвестиции только в строительство такого объекта могут составить 12-15 млрд рублей, а с учетом коммуникаций, отделки и наполнения офисов - 18-22 млрд рублей. Один из партнеров интернет-компании сказал, что у "Яндекса" есть план расширяться: площадь строения может к 2025 году увеличиться до 250 тыс. кв. м.

Сейчас "Яндекс" арендует 10,3 тыс. кв. м офисных площадей в бизнес-парке "Аврора" (соглашение об аренде было продлено в 2017 году) и 53 тыс. кв. м. в бизнес-центре "Красная роза" (срок аренды истекает в 2021 году). Ранее компания планировала приобрести у компании "Красная роза 1875 лимитед" (входит в KR Properties) семь офисных зданий общей площадью около 80 тыс. кв. м. Однако в сентябре 2016 года компания вышла из сделки из-за изменения рыночных условий.

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Теги: Яндекс
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