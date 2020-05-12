X5 открыла dark stores для обслуживания экспресс-доставки из "Пятерочки"

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - X5 Retail Group открыла первые семь "дарксторов" (dark store - магазин-склад) для сервиса экспресс-доставки из магазинов "у дома" "Пятерочка". Объекты расположены на юге и юго-востоке Москвы.

В связи с высоким спросом на услугу торговая сеть "Пятерочка" приняла решение о трансформации в формат даркстора нескольких розничных магазинов, которые подошли по площади и плотности заказов окрестных территорий, говорится в сообщении ритейлера.

Переоборудованы были магазины, расположенные в непосредственной близости к другим магазинам "Пятерочка".

Даркстор - это торговое помещение, которое открыто только для курьеров и в котором собираются онлайн-заказы для дальнейшей доставки. Скорость сборки заказов в дарксторе выше, а общее количество собираемых заказов значительно больше, чем в обычном розничном магазине, обслуживающем заказы экспресс-доставки.

Запуск помещений такого формата позволит "Пятерочке" увеличить количество обрабатываемых онлайн-заказов и повысить качество сервиса экспресс-доставки, рассчитывает компания.

О том, что Х5 планирует переоборудовать несколько магазинов "Пятерочка" в dark stores для обслуживания экспресс-доставки, говорил в начале апреля гендиректор компании Игорь Шехтерман.

Х5 запустила сервис экспресс-доставки из своих магазинов "у дома" в прошлом году в пилотном режиме. Рост спроса на доставку из-за ограничений, связанных с коронавирусом, заставил ритейлера ускорить развитие проекта (к началу марта экспресс-доставка работала на базе 30 магазинов в некоторых районах Москвы).

Сейчас сервис экспресс-доставки из магазинов "у дома" "Пятерочка" доступен в Москве, Казани и Петербурге, доставка осуществляется из более чем 200 магазинов. В день сервис выполняет более 11 тыс. заказов.

До недавнего времени компания использовала формат dark stores только для обслуживания онлайн-заказов супермаркета Perekrestok.ru. В апреле Х5 досрочно открыла новый dark store для своего онлайн-супермаркета.

X5 Retail Group - крупнейший в России ритейлер по объему продаж. На конец марта группа объединяла 16 658 магазинов, включая 15 739 магазинов "у дома" "Пятерочка", 846 супермаркетов "Перекресток" и 73 гипермаркета "Карусель".

Ранее компания сообщала, что ее онлайн-продажи (через Perekrestok.ru и экспресс-доставку) в апреле выросли в 4,7 раза по сравнению с апрелем 2019 года, до 1,7 млрд рублей. По оценке компании, это обеспечило ей лидерство в сегменте онлайн-доставки продуктов питания в России.