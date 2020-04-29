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Власти Казахстана разрешили малому бизнесу возобновить работу с 4 мая

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Казахстана разрешило малому бизнесу с 4 мая частично возобновить работу после остановки с 16 марта, когда в стране был введен режим ЧП из-за коронавируса. Режим ЧП недавно был продлен до 11 мая.

Пандемия коронавируса

В частности, с понедельника в стране откроются все непродовольственные магазины площадью до 500 квадратных метров. Им разрешат работать до 17:00. Также смогут открыться фотосалоны и цветочные киоски, риелторские конторы, адвокаты, нотариусы и рекламные агентства.

По записи будут работать парикмахерские, медицинские центры и стоматологические клиники.

Начнут работать микрофинансовые организации, страховые компании, ломбарды, обменные пункты и компании информационно-коммуникационных технологий. Также, с 4 мая разрешаются спортивные занятия и тренировки на улице.

Кроме того, с 4 мая в Казахстане возобновляются полеты из Нур-Султана и Алма-Аты в Кызылорду, Петропавловск, Усть-Каменогорск и Семей. Пассажиры должны будут соблюдать социальную дистанцию, то есть, компании смогут сажать на борт меньше чем обычно клиентов.

Соответствующее решение было принято в среду Госкомиссией по обеспечению режима ЧП по итогам заседания под председательством премьер-министра Аскара Мамина.

Ранее сообщалось, что с 1 мая возобновляются регулярные авиарейсы между Нур-Султаном и Алма-Атой.

Эпидемия одиночества

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Казахстан коронавирус Аскар Мамин Нур-Султан. Алма-Ата

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