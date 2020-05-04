Ритейлер J.Crew стал первой крупной сетью в США, объявившей о банкротстве

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Американская J.Crew Group Inc. стала первой крупной розничной сетью в стране, объявившей о банкротстве на фоне пандемии коронавируса.

Ритейлер подал заявление в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротствах в суд в Ричмонде, штат Вирджиния, достигнув соглашения с группой кредиторов и держателей облигаций об обмене долга в размере около $2 млрд на долю в 82% в реорганизованной компании.

J.Crew в марте закрыла около 500 магазинов в связи с ограничениями, введенными для замедления темпов распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Приостановка работы магазинов, как ожидается, лишит J.Crew $900 млн выручки, говорится в заявлении.

Компания начала терять деньги задолго до пандемии коронавируса на фоне многолетнего падения продаж. Ритейлер зафиксировал чистый убыток в размере $78,8 млн в финансовом году, завершившемся 1 февраля, при выручке в $2,54 млрд.

Сделка о реструктуризации с кредиторами и держателями облигаций предусматривает выход компании из банкротства к 11 сентября.