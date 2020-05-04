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General Electric сократит около 13 тыс. сотрудников авиационного подразделения

General Electric сократит около 13 тыс. сотрудников авиационного подразделения
Акция протеста сотрудников GE в начале апреля
Фото: Reuters

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Американский концерн General Electric Co. (GE) сократит примерно 13 тысяч сотрудников подразделения, занимающегося производством авиационных двигателей.

GE сообщила сотрудникам в понедельник, что планирует сократить 25% глобального штата своего авиационного подразделения в ближайшие месяцы.

Подразделение, в котором на конец 2019 года работали около 52 тысяч человек, производит двигатели для Boeing Co. и Airbus SE. Его крупнейшие покупатели сократили производство на фоне приостановки полетов сотен самолетов в связи с ограничениями на передвижение из-за пандемии COVID-19.

Компания расширяет запланированные меры по сокращению расходов на фоне негативных последствий пандемии коронавируса для авиационной отрасли.

В марте компания сообщила о планах сократить примерно 10% сотрудников в авиастроительном подразделении, которые работают в США, то есть порядка 2,5 тыс. человек.

В начале апреля сотрудники GE устроили акцию протеста. Они требовали, в частности, перепрофилирования авиационного производства в условиях кризиса.

GE на прошлой неделе отчиталась о падении выручки в первом квартале на 8% из-за сокращения доходов в сфере выпуска комплектующих для авиации. Компания сократит операционные расходы более чем на $2 млрд, а также зарезервирует денежные средства в размере $3 млрд, чтобы смягчить негативные последствия пандемии.

Акции GE в ходе торгов в понедельник дешевеют на 4,4%.

Хроника 27 января – 04 мая 2020 годаЭкономический кризис
General Electric

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