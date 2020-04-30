American Airlines в I квартале получила рекордный убыток со времен кризиса 2008 года

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Крупнейшая авиакомпания США American Airlines Group Inc. зафиксировала значительный чистый убыток в первом квартале 2020 года на фоне пандемии коронавируса, которая привела к резкому падению спроса на авиаперевозки.

Как сообщается в пресс-релизе American Airlines, чистый убыток в январе-марте составил $2,241 млрд, или $5,26 в расчете на акцию, по сравнению с прибылью в $185 млн, или $0,41 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Это сильнейший убыток компании со времен финансового кризиса 2008 года.

Скорректированный убыток в расчете на акцию составил $2,65, тогда как опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидали этот показатель на уровне $2,08 на акцию.

Квартальная выручка авиакомпании сократилась на 19,6%, до $8,515 млрд по сравнению с $10,584 млрд. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал показатель на уровне $9,255 млрд.

American Airlines, как и другие авиакомпании, сильно пострадала из-за сокращения авиаперевозок в связи с пандемией COVID-19, заставивший многие страны ввести жесткие ограничения для предотвращения распространения инфекции.

"Никогда прежде наша авиакомпания или наша отрасль не сталкивались со столь серьезной проблемой", - заявил глава American Airlines Даг Паркер, слова которого приводятся в пресс-релизе.

По словам Паркера, компания "приняла быстрые и решительные меры в целях сокращения расходов и поддержания ликвидности". American Airlines рассчитывает, что объем доступной ликвидности вырастет до $11 млрд к концу июня с $6,8 млрд по состоянию на конец первого квартала.

Акции American Airlines дешевеют на 4,6% в ходе торгов в четверг. С начала года капитализация компании упала примерно на 58%, в то время как индекс Standard & Poor's 500 потерял около 10% за этот период.